Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

YÖK, öğretim üyelerinin emeklilik düzenlemesini netleştirmeli

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, yaş haddinden emekliliği gelen öğretim üyelerinin görev süresinin uzayıp uzamayacağı konusunda açıklama yapmalı!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 21 Ekim 2025 14:00, Son Güncelleme : 20 Ekim 2025 11:37
YÖK, öğretim üyelerinin emeklilik düzenlemesini netleştirmeli

24 Şubat 2025 tarihli "Öğretim Üyeleri Emekli Düzenlemesini Merak Ediyor" başlıklı yazımızda, 43 üniversitede emeklilik yaş haddinin 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla sona ereceğini, 17 yıla aşkın zamandır sürdürülen bu uygulamanın 2025 yılı sonu itibarıyla sona erdirilip erdirilemeyeceği konusunda 67 yaş haddini aşmış göreve devam eden öğretim üyeleri ile 67 yaş sınırında olan kişilerin meraklı bekleyişinin devam ettiğini ifade etmiştik.

Yazımızda; üniversitelerin eğitim öğretim süreçleri ve kişilerin gelecek planlamalarını yapabilmeleri adına geçici düzenlemenin yeniden uzatılıp uzatılmayacağı ya da kaldırılıp kaldırılmayacağı hususunda Yükseköğretim Kurulunun açıklama yapmasının faydalı olacağına dikkat çekmiştik.

Aradan geçen süre zarfında bu konuda herhangi bir açıklama/düzenleme yapılmazken; yılın sonuna da çok kısa bir süre kaldığını belirtmeliyiz. Şayet, geçici düzenleme uzatılmazsa birçok kişi ya re'sen emekliye sevk edilecek ya da 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrası doğrultusunda üniversitelerin talepleri üzerine sözleşmeli öğretim üyesi olarak çalışabilecektir.

Yılın sonuna hızla yaklaştığımız bugünlerde, Yükseköğretim Kurulunun bu konuda yaptığı ya da yapacağı çalışmayı kamuoyuyla paylaşması gerek üniversitelerin gerekse ilgili akademisyenlerin gelecek planlaması açısından son derece isabetli olacaktır!


