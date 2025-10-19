'Makam aracını boş gönderen' Sağlık Müdürüne çifte soruşturma

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre; Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünün Bağlar İlçesinin Bağcılar Mahallesinde bir sokak arasındaki ikinci parselde satın aldığı dükkan tartışmaları da beraberinde getirmişti. Aile Sağlığı Merkezi yapılması amacıyla Sağlık Müdürü Dr. Emre Asiltürk'ün talimatıyla fiyat tespit komisyonu kuruldu. Oysa önce ihtiyaç tespit komisyonu kurulması gerekiyordu. 6 kişilik komisyondan ASM açılması için mülk satın alınması gerekçe yazmaları istendi.

İl Müdürünün talimatıyla kurulan komisyon yerel bir emlakçı ile irtibat kurdu. Bağcılar Mahallesi Aram Tigran Caddesi üzerindeki 1158/1 sokak içerisinde 4322 ada ve 5 nolu ikinci parselde kayıtlı bulunan Özay-3 Sitesi A blok altındaki 430 metrekarelik dükkan i19 milyon liraya satın alındı. Komisyon üyesi Mehmet Ali Polat şaibeli gördüğü bu işleme karşı çıkıp şerh yazdırmak istedi.

KARŞI ÇIKINCA GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ



Komisyon üyesi Polat, şeffaf doğru fiyat araştırılması yapılmadan ve ihtiyaç olmadığı halde böyle bir mülkün emsalindeki lokasyonda gerçek değerinin çok üzerinde bir rakamla sadece yerel bir emlakçıdan fiyatlama yapılarak satın almasına karşı çıkarak şerh koydu. Polat, dükkanın satın alınması kararının imzalanacağı gün bir günlük raporlu gösterildi, ardından 5 kişilik imza ile karar alındı. Karşı çıkan komisyon üyesi ertesi gün görevli olduğu satın alma ve ihale işlemlerinin yürütüldüğü Destek Hizmetleri Dairesinden Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığında kendi isteği dışında görevlendirildi.

EMSAL DEĞERİNİN ÇOK ÜZERİNDE FAHİŞ RAKAMLA ALINDI



Çevredeki emsallerine göre değerinin çok üzerinde 19 milyon liraya satın alınan dükkanın tapusu Sağlık Bakanlığına devroldu. Dükkanın sokak arasında olması, araç ve insan trafiğinin çok zayıf olduğu bölgede bulunması nedeniyle profesyonel gayrı menkul danışmanları ve banka eksperleri ise benzer dükkanların fiyatlarının 8-10 milyon TL aralığında olup satışların bu bölgeye talep olmaması nedeniyle çok ağır olduğu bildirildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Emre Asiltürk'ün satın alma komisyonu üyelerini bölgede doğru bir fiyat araştırması yapılmadan sadece yerel bir emlakçıya yönlendirip bu dükkanın satın alınmasına ön ayak olması ve kamu hazinesinin zarara uğratılması Sağlık camiasında da tepkiyle karşılandı.

BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ VALİLİK SORUŞTURMA AÇTI



Sağlık Müdürü Dr. Emre Asiltürk'ün 5 günlük bir semine katılmak için tarifeli uçakla Ankara'ya gitmesi ve burada gerçekleştireceği ziyaretlerde kullanılmak üzere makam aracını da şoförüyle birlikte boş olarak Ankara'ya göndermesi de tepkilere neden olmuştu. Aracın gidiş-dönüş 2200 kilometre yol kat etmesiyle oluşan kamu zararı SÖZCÜ'de gündeme gelince Sağlık Bakanlığı her iki konuyla alakalı Teftiş Kurulu Başkanlığından iki müfettiş görevlendirdi.

Hafta içinde kente gelmeleri beklenen müfettişlerin Asiltürk'ün uçakla Ankara'ya gidip peşinden de makam aracını şoförüyle götürmesi ve ASM yapılması için fahiş rakamla dükkan satın alınmasıyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki görevliler ile satın alma komisyonundaki personelin ifadelerine başvuracak. Bakanlık her iki konula ilgili inceleme başlatırken, Diyarbakır Valiliği de aynı şekilde kamu zararı oluşturan iki konuyla alakalı İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk ve satın alma komisyonu hakkında idari yönden soruşturma başlattı.