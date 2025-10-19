'Makam aracını boş gönderen' Sağlık Müdürüne çifte soruşturma
'Makam aracını boş gönderen' Sağlık Müdürüne çifte soruşturma
Öğretmene demir sopalı saldırı: Saldırgan tutuklandı, öğretmen görevi bıraktı
Öğretmene demir sopalı saldırı: Saldırgan tutuklandı, öğretmen görevi bıraktı
Türkiye'de ilk ve tek: Usta açığını kapatacak iş garantili bölüm!
Türkiye'de ilk ve tek: Usta açığını kapatacak iş garantili bölüm!
AK Partili Çelik'ten Terörsüz Türkiye sürecinde 'sabotaj' uyarısı
AK Partili Çelik'ten Terörsüz Türkiye sürecinde 'sabotaj' uyarısı
Türkiye'nin en iyi üniversiteleri listesi belli oldu
Türkiye'nin en iyi üniversiteleri listesi belli oldu
Asgari Ücret gündemli ilk toplantı: İşçi sendikaları komisyona katılmayacağız diyor!
Asgari Ücret gündemli ilk toplantı: İşçi sendikaları komisyona katılmayacağız diyor!
Aile Kart uygulaması başladı: Sosyal yardımlar tek kartta toplanıyor
Aile Kart uygulaması başladı: Sosyal yardımlar tek kartta toplanıyor
300'den fazla istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
300'den fazla istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
TBMM'de yoğun mesai: Sayıştay üyeliği ve bütçe maratonu gündemde
TBMM'de yoğun mesai: Sayıştay üyeliği ve bütçe maratonu gündemde
Ünlü isimlerin uyuşturucu soruşturması: 6 ayda bir tahlil verecekler
Ünlü isimlerin uyuşturucu soruşturması: 6 ayda bir tahlil verecekler
Doğal gazda yeni dönem: İllere göre tüketim sınırı belirlenecek
Doğal gazda yeni dönem: İllere göre tüketim sınırı belirlenecek
Belediyelerin bütçesini etkileyecek düzenleme: Aydınlatma gideri payı artırılıyor!
Belediyelerin bütçesini etkileyecek düzenleme: Aydınlatma gideri payı artırılıyor!
Altın fiyatları nereye kadar gider? Uzman isimden öneriler
Altın fiyatları nereye kadar gider? Uzman isimden öneriler
Lise eğitiminde yeni modelde geri adım: Erdoğan'dan 'biraz daha çalışın' talimatı
Lise eğitiminde yeni modelde geri adım: Erdoğan'dan 'biraz daha çalışın' talimatı
Bakan Bayraktar: Nadir Elementler'de ilk iptal davasını CHP açtı
Bakan Bayraktar: Nadir Elementler'de ilk iptal davasını CHP açtı
Hangi kurum ne kadar kaynak alacak?
Hangi kurum ne kadar kaynak alacak?
Mehmet Uçum'dan 'yolsuzluk soruşturmaları' açıklaması
Mehmet Uçum'dan 'yolsuzluk soruşturmaları' açıklaması
Reddi miras ölüm aylığını etkiler mi?
Reddi miras ölüm aylığını etkiler mi?
'Yakında kalp damar ameliyatı yapacak hekim bulamayacağız'
'Yakında kalp damar ameliyatı yapacak hekim bulamayacağız'
Türkiye'de 63 milyon telefonun değişmesi gerekebilir!
Türkiye'de 63 milyon telefonun değişmesi gerekebilir!
2 Milyona yakın yaşlı 'Yalnız' yaşıyor
2 Milyona yakın yaşlı 'Yalnız' yaşıyor
Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor!
Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor!
CTE'den görüntülü görüşme hakkı için uyarı!
CTE'den görüntülü görüşme hakkı için uyarı!
Tarımın 'Çetin Cevizleri' çatladı! Bahçeler satılıyor
Tarımın 'Çetin Cevizleri' çatladı! Bahçeler satılıyor
RTÜK Başkanı'ndan YouTube röportajlarına uyarı!
RTÜK Başkanı'ndan YouTube röportajlarına uyarı!
YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
SGK Başuzmanı, asgari ücret zammı için net rakam verdi
SGK Başuzmanı, asgari ücret zammı için net rakam verdi
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
Kendisini HSK üyesi gibi tanıtıp savcıya telkinde bulundu, hapsi isteniyor
Kendisini HSK üyesi gibi tanıtıp savcıya telkinde bulundu, hapsi isteniyor
229 KM Hızla Gelen Araç, Cuma Namazına Giden Öğretmeni Hayattan Kopardı
229 KM Hızla Gelen Araç, Cuma Namazına Giden Öğretmeni Hayattan Kopardı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

'Makam aracını boş gönderen' Sağlık Müdürüne çifte soruşturma

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nde, Aile Sağlığı Merkezi (ASM) yapılması amacıyla emsal değerinin çok üzerinde, 19 milyon liraya dükkan satın alınması ve İl Sağlık Müdürü Dr. Emre Asiltürk'ün makam aracını boş olarak Ankara'ya göndermesiyle oluşan kamu zararı iddiaları üzerine harekete geçildi. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, iki müfettiş görevlendirdi. Ayrıca Diyarbakır Valiliği de her iki olayla ilgili İl Sağlık Müdürü ve satın alma komisyonu hakkında idari soruşturma başlattı. Satın alma işlemine şerh koymak isteyen bir komisyon üyesinin ise görev yerinin değiştirildiği iddia edildi.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 19 Ekim 2025 13:40, Son Güncelleme : 19 Ekim 2025 13:36
Yazdır
'Makam aracını boş gönderen' Sağlık Müdürüne çifte soruşturma

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre; Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünün Bağlar İlçesinin Bağcılar Mahallesinde bir sokak arasındaki ikinci parselde satın aldığı dükkan tartışmaları da beraberinde getirmişti. Aile Sağlığı Merkezi yapılması amacıyla Sağlık Müdürü Dr. Emre Asiltürk'ün talimatıyla fiyat tespit komisyonu kuruldu. Oysa önce ihtiyaç tespit komisyonu kurulması gerekiyordu. 6 kişilik komisyondan ASM açılması için mülk satın alınması gerekçe yazmaları istendi.

İl Müdürünün talimatıyla kurulan komisyon yerel bir emlakçı ile irtibat kurdu. Bağcılar Mahallesi Aram Tigran Caddesi üzerindeki 1158/1 sokak içerisinde 4322 ada ve 5 nolu ikinci parselde kayıtlı bulunan Özay-3 Sitesi A blok altındaki 430 metrekarelik dükkan i19 milyon liraya satın alındı. Komisyon üyesi Mehmet Ali Polat şaibeli gördüğü bu işleme karşı çıkıp şerh yazdırmak istedi.

KARŞI ÇIKINCA GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Komisyon üyesi Polat, şeffaf doğru fiyat araştırılması yapılmadan ve ihtiyaç olmadığı halde böyle bir mülkün emsalindeki lokasyonda gerçek değerinin çok üzerinde bir rakamla sadece yerel bir emlakçıdan fiyatlama yapılarak satın almasına karşı çıkarak şerh koydu. Polat, dükkanın satın alınması kararının imzalanacağı gün bir günlük raporlu gösterildi, ardından 5 kişilik imza ile karar alındı. Karşı çıkan komisyon üyesi ertesi gün görevli olduğu satın alma ve ihale işlemlerinin yürütüldüğü Destek Hizmetleri Dairesinden Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığında kendi isteği dışında görevlendirildi.

EMSAL DEĞERİNİN ÇOK ÜZERİNDE FAHİŞ RAKAMLA ALINDI

Çevredeki emsallerine göre değerinin çok üzerinde 19 milyon liraya satın alınan dükkanın tapusu Sağlık Bakanlığına devroldu. Dükkanın sokak arasında olması, araç ve insan trafiğinin çok zayıf olduğu bölgede bulunması nedeniyle profesyonel gayrı menkul danışmanları ve banka eksperleri ise benzer dükkanların fiyatlarının 8-10 milyon TL aralığında olup satışların bu bölgeye talep olmaması nedeniyle çok ağır olduğu bildirildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Emre Asiltürk'ün satın alma komisyonu üyelerini bölgede doğru bir fiyat araştırması yapılmadan sadece yerel bir emlakçıya yönlendirip bu dükkanın satın alınmasına ön ayak olması ve kamu hazinesinin zarara uğratılması Sağlık camiasında da tepkiyle karşılandı.

BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ VALİLİK SORUŞTURMA AÇTI

Sağlık Müdürü Dr. Emre Asiltürk'ün 5 günlük bir semine katılmak için tarifeli uçakla Ankara'ya gitmesi ve burada gerçekleştireceği ziyaretlerde kullanılmak üzere makam aracını da şoförüyle birlikte boş olarak Ankara'ya göndermesi de tepkilere neden olmuştu. Aracın gidiş-dönüş 2200 kilometre yol kat etmesiyle oluşan kamu zararı SÖZCÜ'de gündeme gelince Sağlık Bakanlığı her iki konuyla alakalı Teftiş Kurulu Başkanlığından iki müfettiş görevlendirdi.
Hafta içinde kente gelmeleri beklenen müfettişlerin Asiltürk'ün uçakla Ankara'ya gidip peşinden de makam aracını şoförüyle götürmesi ve ASM yapılması için fahiş rakamla dükkan satın alınmasıyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki görevliler ile satın alma komisyonundaki personelin ifadelerine başvuracak. Bakanlık her iki konula ilgili inceleme başlatırken, Diyarbakır Valiliği de aynı şekilde kamu zararı oluşturan iki konuyla alakalı İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk ve satın alma komisyonu hakkında idari yönden soruşturma başlattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber