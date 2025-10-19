'Makam aracını boş gönderen' Sağlık Müdürüne çifte soruşturma
En zengin Türk sıralaması değişti

Chobani CEO'su Hamdi Ulukaya, Forbes'un Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'nde 1868. sıradan 197. sıraya çıkarak Türkiye'nin en zengini insanı olma ünvanını elde etti.

En zengin Türk sıralaması değişti

Dünyaca ünlü Forbes Dergisi, milyarderler listesini güncelledi.

Buna göre listenin ilk sırasında yer alan isim, bu sene tahtını devretti.

EN ZENGİN İSİMN OLAN MURAT ÜLKER 2. SIRAYA GERİLEDİ

2023 yılından bu yana Türkiye'nin en zengin iş insanı ünvanını elinde bulunduran Üyesi Murat Ülker, güncellemeyle birlikte ikinci sıraya geriledi.

Ülker'in yerini ise geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe Spor Kulübü'ne sponsor olmasıyla gündeme gelen Hamdi Ulukaya aldı.

HAMDİ ULUKAYA 197. SIRAYA ÇIKTI

Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya, Forbes'un küresel dolar milyarderleri listesinde 1868'nci sıradan 197. sıraya çıktı.

ULUKAYA'NIN VARLIĞI 13,7 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Yaklaşık 2,5 milyar dolarlık serveti bulunan Ulukaya, son yıllarda ABD yönetimiyle kurduğu yakın ilişkiler ve farklı eyaletlerde açtığı fabrikalar sayesinde pazardaki payını önemli ölçüde büyüttü.

Şirket hisseleri ve diğer yatırımlarının da dahil edilmesiyle birlikte Ulukaya'nın toplam varlığı 13,7 milyar dolara yükseldi.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN İSMİ

Ulukaya, böylece Türkiye'nin en zengin ismi oldu.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN DİĞER İSİMLERİ KİMLER

Forbes'un listesine göre Türkiye'nin en zengin ikinci ismi Murat Ülker, üçüncü ismi 4.7 milyar dolar servetiyle Şaban Cemil Kazancı.

10 en zengin Türk isimleri ve servetleri şöyle:

4. Erman Ilıcak: 2.9 milyar dolar.

5. Mehmet Sinan-Tara Ailesi: 2.8 milyar dolar

6. Ferit Şahenk: 2.6 milyar dolar

7. İpek Kıraç: 2.5 milyar dolar

8. Sevim Arsel: 2.4 milyar dolar

9. Filiz Şahenk: 2.4 milyar dolar

10. Mustafa Rahmi Koç: 2.2 milyar dolar

