İsrail'in ateşkesi ihlal ederek yeniden Gazze'ye saldırdı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılara ve enkaz altından çıkarılan Filistinlilerin naaşlarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in son 24 saatte ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırılarda yaralanan 3 Filistinlinin daha hastaneye ulaştırıldığı kaydedildi.

Öte yandan daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan 10 Filistinlinin cenazelerine ulaşıldığı aktarıldı.

Gazze'deki sağlık ve sivil savunma ekiplerinin ulaşamadığı enkaz altında çok sayıda kaybın bulunduğu bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 68 bin 159'a, yaralıların sayısının 170 bin 203'e yükseldiği ifade edildi.