Bursa'da suç örgütü operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarına yönelik elebaşılığını firari Uğurcan G'nin yaptığı suç örgütü üyelerinin Nilüfer ilçesindeki bir iş yerine eylem hazırlığında oldukları tespit edildi.

Şüpheliler, Bursa merkezli İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.