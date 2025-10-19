Fuat Oktay'dan Ateşkes değelendirmesi: Dünya Barışının Anahtarı Türkiye!

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından (X) yaptığı açıklamada, dost ve kardeş ülkeler Afganistan ve Pakistan arasında yaşanan çatışmaların durdurulması için Doha'da yürütülen müzakerelerde ateşkes sağlanmasını "büyük bir memnuniyetle" karşıladıklarını belirtti.

Teknik Görüşmeler İstanbul'da Başlayacak

Oktay, sağlanan ateşkesin kalıcılığını artıracak önemli bir detaya da dikkat çekti:

"Komşu iki ülke arasındaki barışın güçlendirilmesi için mekanizmaların tesis edilmesini öngören düzenlemeler ile ateşkesin detaylarının ele alınacağı teknik komitenin ilk toplantısının İstanbul'da yapılacak olması önemli bir adım olacaktır."

"Gazze'den Sonra Yeni Bir Başarı"

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin üstlendiği arabuluculuk rolünün altını çizdi. Oktay, bu diplomatik başarının önemini şu sözlerle ifade etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Gazze'deki müzakerelerde olduğu gibi, bu ateşkesin sağlanmasında da oynadığı rol ile Türkiye, dünya barışı için gerçekleştirmekte olduğu başarılı diplomatik çalışmalarına bir yenisini daha eklemiştir."

Oktay, Türkiye'nin küresel ve bölgesel çapta kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara her zaman destek vermeye devam edeceğini belirterek açıklamasını sonlandırdı.