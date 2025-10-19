Küresel Çip Krizi Kapıda: Otomobil Fiyatları Artabilir!

ABD'nin ihracat kısıtlaması uyguladığı şirketlerin, yüzde 50 ortak iştiraklerini de kontrol kapsamına alma kararının ardından Hollanda, Çinli çip üreticisi Nexperia'ya bu ayın başında el koyarak şirketin faaliyetlerini kontrol altını almıştı. Nexperia'nın eski CEO'su Frans Scheper ise Hollanda hükümetinin, şirketin Avrupa'daki çip üretimini Çin'e taşıyacağı endişesi ile bu hamleyi yaptığını iddia etmişti.

Dünya.com'dan Şeyda Karaca'nın haberine göre;

Kriz henüz aşılaşamazken sektör temsilcileri, Nexperia'nın çip üretimini durdurabileceğini ve bunun otomotiv fabrikalarının kapanmasına kadar gidebileceğini öngörüyor.

Pandemi sonrası patlak veren benzer bir çip sıkıntısı, fabrikaların geçici olarak kapanmasına ve otomobil arzının bir yıldan uzun süre yavaşlamasına neden olmuş, bu sıkıntı da hem yeni hem de ikinci el otomobile zam olarak yansımıştı.

Otomotiv üretimi sekteye uğrayabilir

Belirsizlik sürerken otomobil üreticileri ise sektörde alarm zillerinin çaldığını belirtiyor. Otomotiv İnovasyonu İttifakı'nın CEO'su John Bozzella, çiplerinin sevkiyatının daha fazla gecikmesi halinde, bu durumun birçok ülkede otomotiv üretimini sekteye uğratacağını söyledi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği ise üyelerinin Nexperia'dan temin ettiği parçaların yeni tedariğinin aylar süreceğini, çip tedariğinin ise birkaç hafta sürmesinin beklendiğini söyledi.

Avrupa Birliği Genel Müdürü Sigrid de Vries yaptığı açıklamada, "Otomobil üreticileri son yıllarda tedarik zincirlerini çeşitlendirmek için adımlar attı, ancak risk sıfıra indirilemiyor. Bu, çok sayıda tedarikçiyi ve neredeyse tüm üyelerimizi etkileyen sektörler arası bir sorun" dedi.

Türkiye otomotiv sektörünü de sarsabilir

Araştırma şirketi TechInsights'a göre, transistör ve diyotları içeren pazar segmentindeki otomotiv çiplerinin yaklaşık yüzde 40'ını Nexperia üretiyor.

Türkiye otomotivinde kullanılan çiplerin büyük çoğunluğu da Almanya, Hollanda, Japonya, ABD, Tayvan ve Güney Kore gibi uluslararası tedarikçilerden geliyor. Bu çipleri üreten başlıca firmalar arasında Infineon, NXP, STMicroelectronics, Renesas, Texas Instruments, ON Semiconductor gibi küresel oyuncular bulunuyor. Nexperia da 2017'de Çinli Wingtech Technology'a satılmadan önce NXP'nin bir bölümüydü ve yarı iletken çipler üretiyordu.

Nexperia, sektör dışında pek tanınmasa da 6 binden fazla ürünü ve 110 milyar adet sevkiyatı olduğu belirtiliyor. Avrupa, Asya ve ABD genelinde 12 bin 500 çalışanı bulunuyor.

Elektrikli otomobiller çipe bağımlı hale getiriyor

Araçlar, sürücü koltuklarının ayarlanmasından motorlara doğru miktarda yakıt verilmesine ve fren gücü sağlanmasına kadar her şeyde bilgisayar çiplerine, transistörlere ve diyotlara bağımlı hale geldi. Halihazırda bir otomobilde ortalama 1500 ila 3 bin civarında çip bulunduğu tahmin edilirken, elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla bu sayının daha da artması öngörülüyor.