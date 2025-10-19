Denizli'de tur midibüsü devrildi: 1 ölü 32 kişi yaralandı
Denizli'nin Buldan ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2025 19:05, Son Güncelleme : 19 Ekim 2025 19:06
Sürücüsü öğrenilemeyen günübirlik tura katılanları taşıyan midibüs, Bölmekaya Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada sürücü ile midibüsteki 31 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Araçtakilerin İzmir'den kente günübirlik tur için geldikleri ve dönüş yoluna geçtikleri öğrenildi