Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş divan kurulu başkanı oldu

Beşiktaş'ta gerçekleşen divan kurulu başkanlık seçiminde 683 oy alan Ahmet Ürkmezgil, yeni divan kurulu başkanı oldu.

19 Ekim 2025
Beşiktaş'ta olağan divan kurulu başkanlık seçimi, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda gerçekleştirildi.

Seçime; Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Emir Tamer olmak üzere 5 aday katıldı.

YENİ DİVAN KURULU BAŞKANI OLDU

1832 üyenin katılımıyla gerçekleşen ve 1828 oyun geçerli sayıldığı seçimde 683 oy alan Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş'ın yeni divan kurulu başkanı seçildi.

Diğer adaylardan Affan Keçeci 486, Engin Baltacı 357, Erim Tamer 155 ve Ahmet Akpınar da 147 oy aldı.

"KAZANACAK OLAN BEŞİKTAŞ'TIR"

Seçimi kazanan Ahmet Ürkmezgil, güzel bir kongre olduğunu söyleyerek, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aday olan arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Bize oy veren, vermeyen herkese gönülden teşekkür ederim. Bu seçimin sonunda kazanacak olan Beşiktaş'tır. Beşiktaş'ı kenetlemek için üzerimize düşeni yapacağız. El ele verdiğimizde eski günlerdeki gibi başarılı bir camia olacağımıza gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.

AHMET ÜRKMEZGİL'İN LİSTESİ

Serdar Keskin

Şenol Demirağ

Rasim Kara

Ateş Bayazıt

Vedat Akgün

Erdal Karacan

Dilge Eraslan

Levent Kulu

