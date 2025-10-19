Erdoğan'dan Tufan Erhürman'a tebrik mesajı
Devlet Bahçeli: KKTC acilen Türkiye'ye katılmalıdır!
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'yi vuruyor
Küresel Çip Krizi Kapıda: Otomobil Fiyatları Artabilir!
Cevdet Yılmaz: Kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını diliyoruz
'Dur' ihtarına uymayanlar, yeni kanunla 200 bin lira ödeyecek
MEB'in lise eğitimi için 2+2 önerisine Erdoğan'dan onay çıkmadı
Togg'a 5G geliyor: Yapay zeka ile kişiye özel tarife dönemi!
'Makam aracını boş gönderen' Sağlık Müdürüne çifte soruşturma
Öğretmene demir sopalı saldırı: Saldırgan tutuklandı, öğretmen görevi bıraktı
Türkiye'de ilk ve tek: Usta açığını kapatacak iş garantili bölüm!
AK Partili Çelik'ten Terörsüz Türkiye sürecinde 'sabotaj' uyarısı
Türkiye'nin en iyi üniversiteleri listesi belli oldu
Asgari Ücret gündemli ilk toplantı: İşçi sendikaları komisyona katılmayacağız diyor!
Aile Kart uygulaması başladı: Sosyal yardımlar tek kartta toplanıyor
300'den fazla istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
TBMM'de yoğun mesai: Sayıştay üyeliği ve bütçe maratonu gündemde
Ünlü isimlerin uyuşturucu soruşturması: 6 ayda bir tahlil verecekler
Doğal gazda yeni dönem: İllere göre tüketim sınırı belirlenecek
Belediyelerin bütçesini etkileyecek düzenleme: Aydınlatma gideri payı artırılıyor!
Altın fiyatları nereye kadar gider? Uzman isimden öneriler
Bakan Bayraktar: Nadir Elementler'de ilk iptal davasını CHP açtı
Hangi kurum ne kadar kaynak alacak?
Mehmet Uçum'dan 'yolsuzluk soruşturmaları' açıklaması
Reddi miras ölüm aylığını etkiler mi?
'Yakında kalp damar ameliyatı yapacak hekim bulamayacağız'
Türkiye'de 63 milyon telefonun değişmesi gerekebilir!
2 Milyona yakın yaşlı 'Yalnız' yaşıyor
Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor!
İletişim Başkanı Duran: Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davasının yanında olmaya devam edeceğiz

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçimine ilişkin, "Gayriresmi sonuçlara göre, seçimi kazanan Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyorum. Seçimlerin huzur, güven ve demokratik olgunluk içinde geçmesi, Kıbrıs Türk demokrasisinin güçlü bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş : 19 Ekim 2025 22:26, Son Güncelleme : 19 Ekim 2025 22:44
Duran, NSosyal hesabından, KKTC cumhurbaşkanı seçimine ilişkin paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanı Duran, paylaşımında şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olmasını diliyorum. Gayriresmi sonuçlara göre, seçimi kazanan Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyorum. Seçimlerin huzur, güven ve demokratik olgunluk içinde geçmesi, Kıbrıs Türk demokrasisinin güçlü bir göstergesidir.

Türkiye olarak Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, her zaman olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davasının yanında olmaya devam edeceğiz."

