Erdoğan'dan Tufan Erhürman'a tebrik mesajı
Devlet Bahçeli: KKTC acilen Türkiye'ye katılmalıdır!
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'yi vuruyor
Küresel Çip Krizi Kapıda: Otomobil Fiyatları Artabilir!
Cevdet Yılmaz: Kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını diliyoruz
'Dur' ihtarına uymayanlar, yeni kanunla 200 bin lira ödeyecek
MEB'in lise eğitimi için 2+2 önerisine Erdoğan'dan onay çıkmadı
Togg'a 5G geliyor: Yapay zeka ile kişiye özel tarife dönemi!
'Makam aracını boş gönderen' Sağlık Müdürüne çifte soruşturma
Öğretmene demir sopalı saldırı: Saldırgan tutuklandı, öğretmen görevi bıraktı
Türkiye'de ilk ve tek: Usta açığını kapatacak iş garantili bölüm!
AK Partili Çelik'ten Terörsüz Türkiye sürecinde 'sabotaj' uyarısı
Türkiye'nin en iyi üniversiteleri listesi belli oldu
Asgari Ücret gündemli ilk toplantı: İşçi sendikaları komisyona katılmayacağız diyor!
Aile Kart uygulaması başladı: Sosyal yardımlar tek kartta toplanıyor
300'den fazla istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
TBMM'de yoğun mesai: Sayıştay üyeliği ve bütçe maratonu gündemde
Ünlü isimlerin uyuşturucu soruşturması: 6 ayda bir tahlil verecekler
Doğal gazda yeni dönem: İllere göre tüketim sınırı belirlenecek
Belediyelerin bütçesini etkileyecek düzenleme: Aydınlatma gideri payı artırılıyor!
Altın fiyatları nereye kadar gider? Uzman isimden öneriler
Bakan Bayraktar: Nadir Elementler'de ilk iptal davasını CHP açtı
Hangi kurum ne kadar kaynak alacak?
Mehmet Uçum'dan 'yolsuzluk soruşturmaları' açıklaması
Reddi miras ölüm aylığını etkiler mi?
'Yakında kalp damar ameliyatı yapacak hekim bulamayacağız'
Türkiye'de 63 milyon telefonun değişmesi gerekebilir!
2 Milyona yakın yaşlı 'Yalnız' yaşıyor
Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Sıfır Atık Hareketi 193 ülkede yankı buldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2025 23:23, Son Güncelleme : 19 Ekim 2025 23:25
Sıfır Atık Hareketi 193 ülkede yankı buldu

Sıfır Atık Vakfı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu sona erdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda, Sıfır Atık Hareketi'nin 193 ülkede karşılık bulduğunu belirterek, forum çıktılarının 2026'da BM Genel Kurulu'na sunulacak rapora temel oluşturacağını söyledi.

Sıfır Atık Vakfı tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu sona erdi.

Çok sayıda ülkeden katılımın olduğu forum; 118 uluslararası partner kuruluşun yanı sıra belediye başkanları, büyükelçiler, BM, UN-Habitat, UNEP ve BM Kalkınma Programı (UNDP) gibi uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileriyle dünyanın dört bir yanından liderleri, akademisyenleri, özel sektör temsilcilerini, sivil toplum kuruluşlarını, aktivistleri ve karar vericileri bir araya getirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun kapanışında yaptığı konuşmada, Sıfır Atık Hareketi'nin yalnızca çevresel bir politika değil, kaynaklara, emeğe ve yaşama saygı duymanın küresel bir ifadesi olduğunu söyledi.

Yumaklı, bu anlayışın köklerini Türkiye'nin kültüründen aldığını vurgulayarak, "Nimeti israf etmemek gerekir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Sıfır Atık Hareketi'nin bugün dünyanın 193 ülkesinde yankı bulduğunu anlatan Yumaklı, hareketin Birleşmiş Milletler çatısı altında küresel bir programa dönüştüğünü belirtti.

Yumaklı, "Toprağımızdan doğan bu vizyonun, bütün insanlığın ortak değeri haline gelmesi Türkiye için bir gurur kaynağı. Forumda paylaşılan her deneyim yalnızca bugünün değil, yarının çevre politikalarını da şekillendirecek." diye konuştu.

"İstanbul sıfır atık vizyonunun küresel merkezlerinden biri haline geldi"

İstanbul'un sıfır atık vizyonunun küresel merkezlerinden biri haline geldiğini dile getiren Yumaklı, forum süresince 25 ülkenin bakan düzeyinde temsil edildiğini, 118 uluslararası kurum, kuruluş ve paydaşın yanı sıra 108 ülkeden temsilcilerin katılım sağladığını aktardı.

Yumaklı, kaynak verimliliğinden döngüsel ekonomiye, gıda güvenliğinden iklim dostu üretime kadar pek çok konunun ele alındığını bildirdi.

Yumaklı, "Forum 3 gün boyunca farklı temalar etrafında ilerledi. Birinci gün Küresel Liderlik ve Stratejik Çerçeve, ikinci gün Uygulama, Finansman ve Ortaklık Mekanizmaları, son gün ise Sonuçlar, Küresel Etki ve Uygulama Çerçevesi ele alındı." bilgisini paylaştı.

Henry Ford'un "bir araya gelmek başlangıçtır, bir arada durabilmek ilerlemedir, birlikte çalışmak başarıdır" sözünü hatırlatan Yumaklı, "Biz de bir araya gelerek başlangıcı yaptık, 3 gün boyunca bir arada çalışarak ilerledik." değerlendirmesinde bulundu.

Forumda sıfır atık politikalarının sahadaki uygulamaları, sıfır atık stratejilerinin tarım, gıda, su ve enerji sektörleriyle entegrasyonu, ayrıca yeşil finans mekanizmalarının ele alındığını ifade eden Yumaklı, belediyelerin ve yerel girişimlerin sıfır atıkta küresel ölçeklenme kapasitesinin ön plana çıktığını vurguladı.

Yumaklı, "Sıfır atığın yalnızca çevresel değil; sosyal ve ekonomik bir dönüşüm modeli olduğunu bu forumda bir kez daha gördük. Tüm oturumların çıktıları 2026'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunulacak raporun temel girdisi haline getirildi." şeklinde konuştu.

Bakan Yumaklı, forumda paylaşılan görüşlerin, Sıfır Atık Hareketi'nin sadece bir çevre girişimi değil, bir kalkınma vizyonuna dönüştüğünü gösterdiğini belirtti.

Yumaklı, "Sıfır atığı bir teknik sistem değil; davranışsal, kültürel ve ekonomik bir dönüşüm süreci olarak tanımlıyoruz." açıklamasında bulundu.

İstanbul'un bu büyük buluşmaya ev sahipliği yapmasının Türkiye'nin çevre diplomasisindeki etkin rolünü de gösterdiğini dile getiren Yumaklı, "Dünyada gıdaya ulaşamayan temiz suya ulaşmakta zorluk çeken güvenli bir yaşama ulaşamayan toplumlar içinde önemli bir çözüm getirmekte." diye konuştu.

Yumaklı, forumda paylaşılan görüşlerin geleceğe ışık tutacağına, yeni ortaklıklara ve somut adımlara dönüşeceğine inandığını açıkladı.

Forumun yeni işbirlikleri için bir başlangıç niteliği taşıdığını vurgulayan Yumaklı, "Birlikte çalışarak atıkları değil, değerleri çoğaltabilir; kayıtsızlığı değil, dayanışmayı büyütebiliriz." ifadesini kullandı.

Yumaklı, 28 Kasım'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve Emine Erdoğan'ın öncülüğünde bir buluşma gerçekleştireceklerini kaydetti.

