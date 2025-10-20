Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinde yeni haftada yağışlı sistem etkili olacak.

Bugün yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir ve Karaman hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye, Hatay, Sinop, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların bugün, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. Yurdun kuzey kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Üç büyükşehirde hava durumu

Ankara'da bugün parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağışlı hava etkili olacak.

Başkentte yarın yağış beklenmezken, çarşamba ve perşembe günleri yağışlı geçecek. Sıcaklıklar bugün 17, yarın 18, çarşamba ve perşembe günü 19 dercece olacak.

İstanbul'da hafta boyuncu yağış beklenmezken, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar gelecek 3 gün boyunca 20 ila 21 derecelerde seyredecek.

İzmir'de bugün parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kesimleri, gece saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı geçecek. İzmir'de önümüzdeki 3 gün boyunca da yağış görülecek. Sıcaklıklar 22 ila 23 derece olacak.