2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi
Ticaret Bakanlığı'ndan 9 ayda 427 bin firmaya 2,1 milyar lira ceza
Asgari ücret maratonu öncesi kritik toplantı
EDS Sisteminde Değişiklik: Belediyelere Aktarılan Pay Sınırlandırılıyor
Kiralık Evlerde Yüksek Maliyetler Kiracıları Zorluyor
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Erdoğan'dan Tufan Erhürman'a tebrik mesajı
Devlet Bahçeli: KKTC acilen Türkiye'ye katılmalıdır!
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Küresel Çip Krizi Kapıda: Otomobil Fiyatları Artabilir!
Cevdet Yılmaz: Kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını diliyoruz
'Dur' ihtarına uymayanlar, yeni kanunla 200 bin lira ödeyecek
MEB'in lise eğitimi için 2+2 önerisine Erdoğan'dan onay çıkmadı
Togg'a 5G geliyor: Yapay zeka ile kişiye özel tarife dönemi!
'Makam aracını boş gönderen' Sağlık Müdürüne çifte soruşturma
Öğretmene demir sopalı saldırı: Saldırgan tutuklandı, öğretmen görevi bıraktı
Türkiye'de ilk ve tek: Usta açığını kapatacak iş garantili bölüm!
AK Partili Çelik'ten Terörsüz Türkiye sürecinde 'sabotaj' uyarısı
Türkiye'nin en iyi üniversiteleri listesi belli oldu
Asgari Ücret gündemli ilk toplantı: İşçi sendikaları komisyona katılmayacağız diyor!
Aile Kart uygulaması başladı: Sosyal yardımlar tek kartta toplanıyor
300'den fazla istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
TBMM'de yoğun mesai: Sayıştay üyeliği ve bütçe maratonu gündemde
Ünlü isimlerin uyuşturucu soruşturması: 6 ayda bir tahlil verecekler
Doğal gazda yeni dönem: İllere göre tüketim sınırı belirlenecek
Belediyelerin bütçesini etkileyecek düzenleme: Aydınlatma gideri payı artırılıyor!
Altın fiyatları nereye kadar gider? Uzman isimden öneriler
Bakan Bayraktar: Nadir Elementler'de ilk iptal davasını CHP açtı
Hangi kurum ne kadar kaynak alacak?
EDS Sisteminde Değişiklik: Belediyelere Aktarılan Pay Sınırlandırılıyor

EDS sisteminden belediyelere aktarılan yüzde 30'luk pay sınırlandırılıyor. İçişleri Bakanlığı, 2026'da yeni düzenlemeler yapacak.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 20 Ekim 2025 07:43, Son Güncelleme : 20 Ekim 2025 07:49
Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'nden (EDS) yerel yönetimlere sağlanan yüzde 30'luk kurulum payı nedeniyle yaşanan sorunların giderilmesi için yeni bir düzenleme gündemde. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2026 yılında EDS'ler üzerinde değişiklik yapılacağını belirtti. AK Parti kaynakları ise EDS'lerin kurulumundan yerel yönetimlerin aldığı payın sınırlandırılması veya kurulumun devlet eliyle yapılmasının değerlendirildiğini açıkladı.

EDS Sisteminde Değişiklik Hazırlığı

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılacak değişiklikleri içeren yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi sürerken, İçişleri Bakanlığı TEDES üzerinde çalışma başlattı. Bakan Yerlikaya, "Önümüzdeki yıl yani 2026'da bazı cadde ve karayollarında yol güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan EDS'ler üzerinde değişiklik yapacağız" dedi.

Mevcut Uygulamada Neler Var?

  • Kurulum ve bakım giderleri için TEDES ile ilgili trafik cezalarından aylık gelirlerin yüzde 30'u belediye bütçesine aktarılıyor.
  • EDS kurulumu nedeniyle kesilecek trafik para cezalarının yatırım maliyetini karşılayacak düzeye kadar yüzde 30'u, sonrasında ise yüzde 15'i hizmet bedeli adı altında belediye ve şirketlere aktarılıyor.
  • Kısa mesafelerde hız limitlerinde ani değişikliklere neden olan uygulama, çok sayıda bulgu ile kayıtlara geçti.

Haksız Kazancın Önüne Geçilecek

Temel amacı can güvenliğini sağlamak ve olası trafik kazalarını önlemek olan EDS uygulamasından, yerel yönetimlerin haksız kazanç sağlamasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni düzenleme ile EDS gelirlerinin paylaşımında değişikliğe gidilmesi ve sistemin devlet eliyle kurulması seçenekleri değerlendiriliyor.


