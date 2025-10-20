Şanlıurfa'da 14 yaşındaki çocuk bıçakla arkadaşını öldürdü
Şanlıurfa'da 16 yaşındaki arkadaşını bıçaklayarak öldüren 14 yaşındaki çocuk, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Ahmet Erseven Mahallesi'nde 14 yaşındaki Y.K. ile 16 yaşındaki Hakkı Eren K arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Y.K., yanındaki bıçakla arkadaşı Kubat'ı bıçakladı.
Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan H. E. K., kanlar içinde yere yığılırken bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Kubat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaşananların ardından kaçan Y.K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.