Şanlıurfa'da 14 yaşındaki çocuk bıçakla arkadaşını öldürdü

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Kubat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Ahmet Erseven Mahallesi'nde 14 yaşındaki Y.K. ile 16 yaşındaki Hakkı Eren K arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net