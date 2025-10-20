Balıkesir'de polis aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü hastanede öldü

Dün akşam saatlerinde Balıkesir-İzmir kara yolunun Pamukçu Mahallesi mevkisinde polis otomobiliyle çarpışan ve yaralanan otomobilin sürücüsü Ahmet Ali K, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Ali K'nin cenazesinin, Savaştepe ilçesine bağlı Yukarıdanişment Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Kazada yaralanan polis memuru Barbaros A. ile diğer otomobildeki Nadide K'nin tedavileri devam ediyor.

Olay

Barbaros A. idaresindeki 10 A 5945 plakalı polis otomobili, Balıkesir-İzmir kara yolunun Pamukçu Mahallesi mevkisinde tali yoldan ana yola çıkan Ahmet Ali K. yönetimindeki 35 VU 649 plakalı otomobille çarpışmış, kazada polis memuru Barbaros A. ile diğer aracın sürücüsü Ahmet Ali K. ve eşi Nadide K. yaralanmıştı.

İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkartılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.