2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi
Ticaret Bakanlığı'ndan 9 ayda 427 bin firmaya 2,1 milyar lira ceza
Asgari ücret maratonu öncesi kritik toplantı
EDS Sisteminde Değişiklik: Belediyelere Aktarılan Pay Sınırlandırılıyor
Kiralık Evlerde Yüksek Maliyetler Kiracıları Zorluyor
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Erdoğan'dan Tufan Erhürman'a tebrik mesajı
Devlet Bahçeli: KKTC acilen Türkiye'ye katılmalıdır!
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Küresel Çip Krizi Kapıda: Otomobil Fiyatları Artabilir!
Cevdet Yılmaz: Kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını diliyoruz
'Dur' ihtarına uymayanlar, yeni kanunla 200 bin lira ödeyecek
MEB'in lise eğitimi için 2+2 önerisine Erdoğan'dan onay çıkmadı
Togg'a 5G geliyor: Yapay zeka ile kişiye özel tarife dönemi!
'Makam aracını boş gönderen' Sağlık Müdürüne çifte soruşturma
Öğretmene demir sopalı saldırı: Saldırgan tutuklandı, öğretmen görevi bıraktı
Türkiye'de ilk ve tek: Usta açığını kapatacak iş garantili bölüm!
AK Partili Çelik'ten Terörsüz Türkiye sürecinde 'sabotaj' uyarısı
Türkiye'nin en iyi üniversiteleri listesi belli oldu
Asgari Ücret gündemli ilk toplantı: İşçi sendikaları komisyona katılmayacağız diyor!
Aile Kart uygulaması başladı: Sosyal yardımlar tek kartta toplanıyor
300'den fazla istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
TBMM'de yoğun mesai: Sayıştay üyeliği ve bütçe maratonu gündemde
Ünlü isimlerin uyuşturucu soruşturması: 6 ayda bir tahlil verecekler
Doğal gazda yeni dönem: İllere göre tüketim sınırı belirlenecek
Belediyelerin bütçesini etkileyecek düzenleme: Aydınlatma gideri payı artırılıyor!
Altın fiyatları nereye kadar gider? Uzman isimden öneriler
Bakan Bayraktar: Nadir Elementler'de ilk iptal davasını CHP açtı
Hangi kurum ne kadar kaynak alacak?
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na Lübnan, Suriye ve Irak tezkereleri gelecek. Ayrıca bütçe mesaisinde de ilk toplantı yapılacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) mesaisine yarın başlayacak.

Meclis'in gündemi bir hayli yoğun.

Yarın Meclis'te 2 önemli tezkere görüşülecek, bütçe mesaisi de başlayacak.

5 ÜYENİN SEÇİMİ YAPILACAK

TBMM Genel Kurulu'nda; Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin ise 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri görüşülecek.

Genel Kurul daha sonra Sayıştay Başkanlığı'na 5 üyenin seçimini yapacak.

Milli parklar, turizm ve vakıflar ile ilgili yeni düzenlemeler de Genel Kurul'da ele alınacak.

YENİ VERGİ TEKLİFİ

Yeni vergi düzenlemelerine ilişkin kanun teklifi ise salı günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.

Düzenleme ile sıfır araçlarının alım satımlarından binde 2 oranında harç alınacak. Gayrimenkul satışında yanlış beyanda verilen yüzde 25 oranında ceza bir kat artırılacak.

Mesken kira gelirlerinde , emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar hariç gelir vergisi istisnası kaldırıldı . Bu grup dışındakiler kira geliri ne kadar olursa olsun vergi ödeyecek.

Tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemlerine ilişkin harç istisnası kaldırılacak.

Bu işlemlerden satış ve devir bedeli üzerinden Bin TL'den az olmamak kaydıyla nispi noter harcı alınacak.

Kuyumculuk, ikinci el taşıt satışı , bazı özel sağlık kuruluşlarının belgeleriyle, kıymetli madenler ve ticari havacılık işletme ruhsatlarından yıllık vergi harcı alınacak.

Cumhurbaşkanı'na bireysel emeklilik fonlarında yüzde 30 olan devlet desteğini yüzde 50'sine kadar artırma ya da sıfıra kadar indirme yetkisi de veriliyor.

Vadeli çek uygulamasının süresi 31 Aralık 2025'ten 31 Aralık 2028'e kadar uzatılacak.

BÜTÇE MESAİSİ DE BAŞLIYOR

Perşembe günü ise Meclis'in bütçe mesaisinde ilk toplantı yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 Bütçe Kanunu Teklifi'ne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak.


