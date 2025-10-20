Ticaret Bakanlığı'ndan 9 ayda 427 bin firmaya 2,1 milyar lira ceza

Fahiş fiyat denetimleri sürüyor.

Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat uygulayarak vatandaşları mağdur etmeye çalışan firmalara göz açtırmıyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada da fahiş fiyat uygyulayan firmaların denetlendiği ve ceza kesildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, 2025 yılı 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında yürütülen denetimler neticesinde 426.474 firma ve 26.865.521 ürün denetlendiği kaydedilerek, bunlara 2 milyar 99 milyon TL idari para cezası uygulandığı bilgisi verildi.

Bu cezalardan 773 milyon lirası; stokçuluk, fahiş fiyat için kesildi.

CEZA UYGULANAN SEKTÖRLER

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirilen otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamındaki denetimlerde 94.256 gerçek ve tüzel kişi incelenmiş, 4.101 kişi ve firmaya toplam 773.687.156 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Denetim sonuçlarına göre;

- Haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri: 290.172.370 TL

- Fahiş fiyat uygulamaları: 254.574.435 TL

- Kuyum sektörü: 19.038.653 TL

- Emlak sektörü: 86.407.917 TL

- Otomotiv sektörü: 88.694.267 TL

- Elektronik ileti ve çalışma saatleri denetimleri: 34.799.513 TL tutarlarında ceza uygulandı.

TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE ÜRÜN GÜVENLİĞİ DENETİMLERİNDE 492 MİLYON CEZA

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından, 2025 yılının ilk 9 ayında 25.462 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş, mevzuata aykırılık tespit edilen 1.650 kişi ve firmaya toplam 491.839.017 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Denetim alanları ve ceza miktarları şöyle gerçekleşmiştir:

Tüketici sözleşmeleri (ön ödemeli konut, abonelik, mesafeli satış, taksitli satış, paket tur, devre tatil vb.): 266.597.681 TL

Reklam ve haksız ticari uygulamalar: 188.716.434 TL

Ürün güvenliği ve piyasa gözetimi denetimleri: 36.524.902 TL

EN YOĞUN DENETİM YAPILAN İLLER

Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla 2025 yılının ilk 9 ayında 306.756 firma denetlenmiş, aykırılık tespit edilen 66.447 firmaya toplam 833.814.709 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Eylül ayı özelinde 35.126 firma ve 3,6 milyon ürün denetlenmiş, 8.158 firmaya 78,4 milyon TL ceza kesilmiştir.

En yoğun denetim yapılan iller:

İstanbul: 7.711.150 ürün denetlendi, 155.152 ürün için 562.287.915 TL için idari para cezası kesildi.

Ankara: 4.519.643 ürün denetlendi

Antalya: 3.953.429 ürün denetlendi

REKABET KURUMU'NDAN 7,6 MİLYAR TL CEZA

Rekabet Kurumu tarafından yürütülen incelemeler kapsamında;

2024 yılında: 223 firmaya 7,7 milyar TL, 2025 yılının ilk 9 ayında: 191 firmaya 7,6 milyar TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ceza uygulanan sektörler arasında gıda endüstrisi, sigorta hizmetleri, finans, inşaat ve kimya alanları öne çıkmaktadır.

Ticaret Bakanlığı olarak; enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari eylemlerle mücadele kapsamında iç piyasa dengesini korumak, dürüst ticaret erbabını desteklemek ve tüketicilerimizin huzurunu güvence altına almak için denetim faaliyetlerimizi titizlikle ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz.