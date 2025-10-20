AR-GE'ye geçen yıl 651,8 milyar lira harcandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt, Katar ve Umman'ı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21-22-23 Ekim tarihlerinde Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Ekim 2025 10:08, Son Güncelleme : 20 Ekim 2025 10:09
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mevkidaşlarının davetlerine icabetle Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.

Ziyaretler kapsamında anılan ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ele alınacak.

Görüşmelerde ayrıca bölgesel gelişmeler başta olmak üzere uluslararası meseleler hakkında istişarelerde bulunulması öngörülüyor.

Ziyaretler vesilesiyle ikili ilişkilerin pekiştirilmesi amacıyla muhtelif anlaşmaların imzalanması da planlanıyor.

