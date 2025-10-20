Bursa'da takla atan araçtan mucize kurtuluş

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki müdahalenin ardından aile bireylerinin durumunun iyi olduğunu belirlerken, kaza nedeniyle çevre yolunda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

Sürücü Vural Y. ile araçta bulunan eşi S.Y. ve çiftin çocukları A.Y. kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

