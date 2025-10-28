Sındırgı'da korkutan deprem: Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı
Yurtdışı Geçici Görevlendirilme Sebebiyle Alınan Pasaport Bedeli Kurumlarınca Ödenebilir Mi?

6245 sayılı Kanun, Bütçe Kanunu ve İlgili Yönetmelik birlikte ele alındığında; yurtdışı sürekli veya geçici görev yolculuğunun zorunlu kıldığı belge ve işlem giderleri, çalışma ve toplantının gerektirdiği ödemeler kanıtlanması halinde idare bütçelerinin ilgili tertiplerinden ödenir.

Haber Giriş : 28 Ekim 2025 00:10, Son Güncelleme : 27 Ekim 2025 09:35
Yurtdışı Geçici Görevlendirilme Sebebiyle Alınan Pasaport Bedeli Kurumlarınca Ödenebilir Mi?

6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun "muvakkat vazife harcırahı (yol masrafı ve yevmiye)" başlıklı 14'üncü maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

"Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur:

1. Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere;

2. Yeni ve eski memuriyetlerine müteallik bir meseleden dolayı bu kanuna tabi kurumlarca açılan bir dava sebebiyle sanık veya davalı olarak (işten el çektirilmiş olsun veya olmasın) başka bir yere gönderilenlerden lehinde netice hasıl olanlara;

3. Memuriyet merkezlerinin bulunduğu mahal dışındaki bir vazifeye vekaleten gönderilenlere;

4. Fiilen oturduğu mahalden gayrı bir yere açıktan vekaleten gönderilenlere (yalnız gidiş ve dönüşleri için);

5. Muvakkat kaza salahiyeti ile gönderilenlere."

Kanunun "yurtdışında yol masrafı" başlıklı 29'uncu maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

"Yurtdışında sürekli ve geçici görev yolculuklarında, ekspres ve yataklı vagon ücreti dahil olmak üzere, tren, vapur veya uçak bilet bedeli yol masrafı olarak ödenir. Ayrıca, buna istasyon, liman veya terminal ile ikamet yeri arasındaki taşıt ve hamal ücreti ilave olunur.

Yurtdışında özel otomobilleriyle seyahat edenler hakkında da bu Kanuna bağlı (1) Sayılı Cetvelin 5 sayılı açıklama esasları uygulanır.

Tren ve vapurla yapılacak yurtdışı görev yolculuklarında aylık dereceleri 4 ve daha yukarı olanlara birinci mevki, 4 ncü dereceden aşağı olanlara ikinci mevki üzerinden; uçakla yapılacak yolculuklarda ise, Yasama Organı Başkanı, Yasama Organını temsil etmekle görevlendirilen Yasama Organı Üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Bakanlar, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı, Orgeneral ve Oramiraller, Yargıtay, Danıştay Başkanları ile Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Sayıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Diyanet İşleri Başkanları ile bunların resmi çağrıya uyarak yolculuğa katılan eşlerine, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri, Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve merkezde sürekli görevde bulunanlar dışındaki büyükelçilere birinci, bunların dışındakilere turist sınıfı üzerinden yol gideri ödenir.

Bu maddeye göre verilecek yol masrafı yolculuk yapılacak taşıtların Türkiye'deki aktarmasız hareket yerinden ve memuriyet merkezi bu yer ile sınır arasında bulunanlar için taşıtın güzergahında memuriyet merkezine en yakın durak yerinden itibaren hesap olunur. Memuriyet merkezinden aktarmasız hareket yerine veya en yakın durak yerine kadar olan yolculuklar hakkında bu Kanunun yurtiçi yolculuklarına ait hükümleri uygulanır. Yurtdışından yurtiçine dönüşte aynı esaslara uyulur."

Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğin "bütçe imkanları ile gönderilenlerin zorunlu giderleri" başlıklı 13'üncü maddesine göre; bütçe imkanları ile yurt dışına gönderilenlerin, gidiş- dönüş yol giderleri, yükleme ve kefalet senedi, pasaport harcı, yolculuk süresince seyahat gündeliği ile diğer zorunlu giderler, eğitim veya öğretimleri sırasında ihtiyaç duyulan kitap, defter, kalem ve kırtasiye masraflarını karşılamak için 1416 sayılı Kanuna tabi öğrencilere ödenen miktarda ve zamanlarda ayrıca ek ödenek verilir.

2025 yılı Bütçe Kanunu (E) Cetvelinin 17.maddesinde, yurt dışı sürekli veya geçici görev yolculuğunun zorunlu kıldığı belge ve işlem giderleri, çalışma ve toplantının gerektirdiği kaydiye, aidat ve gidere katılma gibi ödemeler idare bütçelerinin ilgili tertiplerinden ödenir.

Yukarıda yer alan maddelerin incelenmesinden; pasaportun sadece yurtdışı görevlendirme için alınması ve dönüşte kurumuna ibraz edilmesi halinde pasaport ve vize ücret bedellerinin gider makbuzlarının ödeme belgelerinin ibrazı şartıyla yolculuk masrafı olarak değerlendirilebilecektir. Başka bir deyişle, görev kapsamında gerçekleştirilen yurtdışı seyahatlerde pasaport cüzdan bedeli, yurtdışı çıkış harcı gibi harcamalar harcırah beyannamesine belgeleri ile eklenmesi halinde kurumlarınca ödenmeleri mümkün olabilecektir.


