Bakan Bolat: Portekiz ile karşılıklı yatırımlar çok daha hızlı artacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin önemli marka ve firmalarının yaklaşık 1,5 milyar euroluk yatırımlarla Portekiz'de hem üretim hem ticaret yaptıklarını belirterek, "Trend, karşılıklı yatırımların çok daha hızlı artacağını bizlere göstermektedir" dedi.

Haber Giriş : 20 Ekim 2025 13:14, Son Güncelleme : 20 Ekim 2025 14:08
Bakan Bolat: Portekiz ile karşılıklı yatırımlar çok daha hızlı artacak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda (DEİK) düzenlenen Türkiye-Portekiz İş Forumu'nda konuşan Bakan Bolat, geçen hafta Portekiz'e büyük bir müteahhitlik heyeti gönderdiklerini anımsatarak, "Portekizli dostlarımız ülkede önümüzdeki 10 yıl içinde 75 milyar dolarlık büyük bir altyapı, konut ve telekomünikasyon alanında yatırımlar yapacaklarını ve Türk müteahhitlerini, iş insanlarını hem yatırım için hem inşaat alanında Portekiz'de beklediklerini ifade etmişlerdi. Bu noktada gerçekten heyetin ziyareti çok başarılı oldu." diye konuştu.

Gelecek yılın başlarında Türkiye-Portekiz JETCO toplantısını Lizbon'da hem resmi hem de özel sektörden büyük bir heyetle gidip Portekizli mevkidaşlarla gerçekleştireceklerini belirten Bolat, "Türkiye ve Portekiz gerçekten iki dost ülke. Biz Portekiz dizilerini sevmiştik ve Portekiz'in büyük futbol efsanelerini gördük. Her zaman sevdik. Şimdi de Türk dizileri Portekiz'de ve bütün dünyada büyük beğeniyle izleniyor." ifadelerini kullandı.

"Ortaklıklar ve işbirlikleri için büyük bir fırsat var"

Bolat, özellikle Türk Hava Yollarının üç defa Lizbon'a, iki defa Porto'ya olmak üzere günde beş seferiyle iki ülke insanları arasında turizm, ticaret ve yatırım amaçlı yoğun bir dolulukta uçtuğunu görmekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Türkiye ile Portekiz arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 3 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Bu yıl önemli bir yükseliş görüyoruz, 3,5 milyar doları aşacağız, 9 aylık veriler onu gösteriyor. Gelecek yıl da hedefimiz 4 ila 4,5 milyar dolar arasında ticaretimizi yükseltmek. İki ülke arasında özellikle Portekiz'in güçlü bağlarının olduğu Latin Amerika'da ve Portekizce konuşan Afrika ülkeleri Angola, Mozambik, Ekvator, Gine gibi ülkelerde de birlikte işbirliği imkanlarımız, fırsatlarımız olduğunu düşünüyorum. Benzer bir şekilde de Türkiye olarak bizim de güçlü bağlarımız olan Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya ülkelerinde de Kafkaslar'da da Türk ve Portekizli iş insanları arasında ortaklıklar ve işbirlikleri için büyük bir fırsat var."

"(Müteahhitler) 137 ülkede 12 bin 665 projede 547 milyar dolarlık inşaat işlerini üstlendi"

Bakan Bolat, Türkiye'de yaklaşık 270 milyon dolarlık Portekiz yatırımının bulunduğunu, 80'e yakın işletmenin çeşitli sektörlerde iş yaptığını belirterek, "Türkiye'nin de önemli markaları, önemli firmaları yaklaşık 1,5 milyar euroluk yatırımlarla Portekiz'de hem üretim hem ticaret yapmaktalar ve Portekizli tüketicilerin ihtiyaçlarını gidermektedirler. Trend karşılıklı yatırımların çok daha hızlı artacağını bizlere göstermektedir." diye konuştu.

Yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri olarak, Portekiz'in havalimanı, hızlı demir yolu, tüneller, köprüler ve büyük konut hamlelerinin Türk müteahhitlerinin yüksek kaliteli, yüksek teknolojili, uygun fiyatlı ve hızlı teslimatlı başarılı projeleri için önemli bir fırsat oluşturduğuna dikkati çeken Bolat, "Müteahhitlerimiz 500 milyar doları son 20 yılda olmak üzere bugüne kadar 137 ülkede 12 bin 665 projede 547 milyar dolarlık inşaat işlerini üstlendiler ve tamamladılar." ifadesini kullandı.

Bolat, endüstriyel alanda da özellikle gemi inşaat, savunma sanayi ürünleri, deniz taşımacılığı, bilişim teknolojileri, yenilenebilir enerji, sağlık turizmi, teknik müşavirlik hizmetleri alanlarında birlikte ticareti artırabilecek çok önemli fırsatlar bulunduğunu söyledi.

İlaç üretiminde, liman inşaatında, liman işletmeciliğinde ve çimento sanayisinde çok büyük Türk yatırımlarının Portekiz'de bulunduğunu anlatan Bolat, "Bu ziyarette inanıyorum ki daha çok ekonomik ilişkilerimizi geliştirme fırsatı bulacağız. İki ülke arasında çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması ve karşılıklı yatırımların teşviki ve korunması anlaşması da ticaret ve yatırım için güvenilir, güçlü bir ortam sağlamakta. Burada asıl olan biz resmi görevlilerin ekonomik ilişkilerimizi en iyi düzeye çıkaracak altyapıları ve yasal düzenlemeleri hazırlamamız, gerisi iş insanlarımızın başarılı girişimlerine, ticaretlerine, yatırımlarına, ortaklıklarına bağlıdır." ifadelerini kullandı.

"Milli gelirimizde dolar bazında 6 kat artış oldu"

Bolat, Türkiye'nin son 22 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4'lük reel ekonomik büyüme başardığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın son 22 yıllık hükümet döneminde bütün altyapılarımızı, üstyapılarımızı, enerji santrallerimizi, üretimimizi, savunma sanayimizi ihracatımızı katbekat artırmayı başardık. Milli gelirimizde dolar bazında 6 kat artış oldu, 1,5 trilyon dolara ulaştık. İhracatımızda da 50 milyar dolar mal ve hizmet ihracatımız varken 2002'de, şu anda 390 milyar dolar mal ve hizmet ihracat rakamlarına ulaştık.

Portekiz'i NATO üyesi olarak güçlü bir müttefik olarak her zaman önemsiyor ve takdir ediyoruz ve ekonomik ilişkilerimizi diğer Akdeniz ülkeleri İtalya, İspanya gibi daha üst rakamlara çıkarmak için büyük imkanlar olduğunu düşünüyoruz ve bunu da birlikte başaracağımıza inanıyoruz."


