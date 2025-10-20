Engelli hastaya hakaret edip kalem fırlatan doktora soruşturma
Necip Hablemitoğlu suikastı davası 8 Aralık'a ertelendi

Ankara Üniversitesi (AÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Ankara'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı dava, 8 Aralık'a ertelendi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya devam edildi. Davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır ile başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) talep edilen HTS kayıtlarının dosyaya gelmemesi sebebiyle esasa ilişkin savunmaların daha sonra alınacağını bildirdi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, önceki celselerde KKTC'ye yazılan yazıların göz önüne alınarak, belgenin beklenmesinden vazgeçilmesini ve sanıkların mevcut hallerinin devamını talep etti.

Söz verilen tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır, belgenin beklenmesini istediğini ve kayıtların suçlu olmadığını kanıtlayacağını savunarak, "Var olan HTS kayıtlarına göre iddia edilen yerlerde bulunmadığım açık ve net. 4.5 yıldır tutukluyum. Artık bu durum bir cezaya dönüştü. Tahliyemi talep ediyorum." beyanında bulundu.

Tutuksuz sanıklar, Göktaş, Emek, Mumcuoğlu, Narin ve Köstem de belgenin beklenmesini ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Söz alan sanık avukatları, savcının dosyadan çekilmesi gerektiğini savunarak, dosyadaki eksik hususların giderilmesini ve müvekkillerinin adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

Beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, KKTC'den istenen belgenin gelinen aşamada dosyaya yenilik katmayacağından belgenin beklenmesine yer olmadığına ve sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma, 8 Aralık'a ertelendi.

- İddianameden

FETÖ'ye ilişkin çalışmalar yapan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Çankaya'daki evinin önünde başından vurularak öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra Mustafa Özcan, Enver Altaylı, Aydın Köstem "tasarlayarak öldürmeye azmettirmek", emekli albaylar Levent Göktaş ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile emekli binbaşı Fikret Emek "tasarlayarak öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası istemiyle yargılanıyor.

Eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ve FETÖ firarisi Serhat Ilıcak'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen davada, Göktaş'ın emir astsubayı Mehmet Narin'in de "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Mahkeme, 18 Mayıs 2023'teki celsede tutuklu sanıklar Göktaş, Altaylı, Bozkır, Mumcuoğlu, Köstem ve Emek'i "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakmıştı.

Mahkeme, adli kontrol tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle sanık Bozkır hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartmıştı. Bozkır, 2 Ocak'ta Ankara'da yakalanmış, adli kontrol şartlarına uymadığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

