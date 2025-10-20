Engelli hastaya hakaret edip kalem fırlatan doktora soruşturma
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Engelli hastaya hakaret edip kalem fırlatan doktora soruşturma

Erzurum Horasan Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde, %95 engelli KOAH hastası 68 yaşındaki Cumhur Tunç ve oğluna hakaret ettiği iddia edilen Dr. K.Z.M. hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıktığı olayda, doktorun oksijen isteyen hastaya "Bu nasıl bir yobazlık" diyerek bağırdığı, hastaya bakmayacağını söyleyerek kağıt ve kalem fırlattığı ve "Geberirsin inşallah" gibi ağır sözler sarf ettiği öne sürüldü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Ekim 2025 15:50, Son Güncelleme : 20 Ekim 2025 15:55
Yazdır

Erzurum'da Horasan Devlet Hastanesi'nin acil servisine müracaat eden yüzde 95 engelli Cumhur Tunç'a (68) kızıp bağıran ve 'bu nasıl yobazlık' diyerek hakaret eden, tepki gösteren oğluna da kalem fırlatan Dr. K.Z.M. hakkında soruşturma başlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de Tunç'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Olay, Horasan Devlet Hastanesi'nde 16 Mayıs 2025 günü meydana geldi. İlçede yaşayan KOAH hastası Cumhur Tunç, solunum sıkıntısı sebebiyle oksijen tedavisi için Horasan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne müracaat etti. Küçük oğlu ile birlikte acile gelen Cumhur Tunç'un evraklarını dolduran Dr. K.Z.M., önündeki muayene evrakına not alarak "Öksürüğün var mı? Evde makine kullanıyor musun? Göğüs ağrın falan yok değil mi? Şeker hastalığın var mı? Kaç kilosun? İlaç kullanıyor musun? sorularını yöneltti. Doktorun sorularını oğlu yardımıyla cevaplandıran Cumhur Tunç, el işaretiyle oksijene ihtiyacı olduğunu söyledi. Bunun üzerine doktor K.Z.M., "Amca ben sormadan sana ilaç başlayamam. Beni bir dinle. Önce beni dinleyeceksin" deyince Tunç, "Ben KOAH hastasıyım. Bana hava ver" dedi. Bunun üzerine Dr. K.Z.M. bu kez "Cevap vermek istemiyorsan beklersin. Bu nasıl bir şey. Oyun mu oynuyorum ben burada. Sana bekleyeceksin diyorum. Soru soruyorum sana, ona göre tedavine başlayacağım" diye konuştu.

Cumhur Tunç'un rahatsızlığını ifade ederek 'Bir hava vur' demesi üzerine doktor, "Vurmayacağım. Ben önce soracağım diyorum. Allah Allah, bu nasıl bir yobazlık" diye kızdı. Doktorun sözleri üzerine araya giren hastanın küçük oğlu, hakaret ederek "Sen babamla nasıl konuşuyorsun?" diye tepki gösterdi. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle çocuk, olay yerinden uzaklaştırıldı.

Hastaya bakmayacağını söyleyerek elindeki kağıdı fırlatan K.Z.M., "Nere gidersen git. Soru sormuyorum. Cevap vermiyorsun. Utanmaz. Ahlaksız ya. Oğlu da küfrediyor. Saygısızlara bak ya" dedi.

Sağlık çalışanlarına ısrarla oksijen talebini tekrarlayan Cumhur Tunç, oturduğu sandalyeyle bölgeden uzaklaştırıldı. Hastanın ardından söylenmeye devam eden Dr. K.Z.M., "Nasıl bir pislik insanlar. Geri zekalı seni dinlemeden ben nasıl tedavine başlayayım. Geberirsin inşallah. Hakaretlere bak ya. O kadar saygısız insanlar olamaz yani. Sen ne kadar ahlaksız bir insansın. Ahlaksız bir çocuk da yetiştirmişsin" diye konuştu.

Tunç ailesi acil serviste yaşanan olay sonrası Horasan Adliyesi'ne Dr. K.Z.M. hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruşturmanın sürdüğü olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 16 Mayıs saat 14.20 sıralarında meydana gelen olayın anbean kaydedildiği görüntüler soruşturmaya delil olarak sunuldu.

KALEM FIRLATTI HAKARET ETTİ

Horasan Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yaşadıklarını anlatan Cumhur Tunç, "KOAH hastasıyım. Oksijenim bittiği zaman acilen hastaneye gitmem lazım. O gün de oksijenim bittiği için oğlumla beraber acile gittim. Orada doktor bana bakmadı. Oksijen tedavisi ısrarlarıma rağmen doktor beni azarladı. Kalem fırlattı, olmadık hakaretler yaptı. Durumum acil olduğu halde beni muayene etmedi. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, İl Sağlık Müdürlüğü olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Cumhur Tunç'u evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

