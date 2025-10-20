Divan Otel Genel Müdürü, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında ifade verdi
İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Divan Otel Genel Müdürü Murat Tomruk 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Tomruk, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Divan Otel Genel Müdürü Murat Tomruk 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Tomruk, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.