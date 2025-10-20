Yeni nesil nafaka: Boşandığı eşine kedileri için nafaka ödeyecek
İstanbul'da Buğra B. tarafından açılan anlaşmalı boşanma davasının protokolü, içerdiği özel maddeyle gündem oldu. Mahkemeye sunulan protokole göre, taraflar iki kedinin velayetinin Ezgi B.'de kalması konusunda mutabık kaldı. Protokolde ayrıca, Buğra B.'nin kedilerin bakım masrafı olarak, 10 seneye kadar üç ayda bir, ayda 10 bin lirayı eski eşine ödeyeceği maddesi yer aldı. Taraflar, kedi velayetinin yanı sıra, Buğra B.'nin Ezgi B.'ye 550 bin liralık maddi tazminat ödemeyi de kabul etti.
İstanbul'da yaşayan Buğra B., 2 yıl önce evlendiği eşi Ezgi B.'ye 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' nedeniyle anlaşmalı boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan 'anlaşmalı boşanma protokolünde' her iki tarafın karşılıklı boşanmayı kabul etmiş olduğu, evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda anlaşıldığı, Buğra B.'nin boşanacağı Ezgi B.'ye 550 bin liralık maddi tazminat ödemeyi kabul ettiği aktarıldı.
Öte yandan sunulan protokolde, ''Taraflar, Buğra B.'ye ait 2 kedinin Ezgi B.'de kalması konusunda mutabık kılmışlardır. Kediler Ezgi B.'de kaldığı müddetçe ve her halükarda 10 seneye kadar Buğra B., kedilerin bakım masrafı olarak üç ayda bir olmak üzere ayda 10 bin lirayı Ezgi B'ye ödeyecektir" ifadelerine yer verildi.