Bakan Kacır: Süper bilgisayar kapasitemizi artırıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yapay zeka ve büyük veri projeleri için kritik öneme sahip süper bilgisayar altyapısı TRUBA (Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı) hakkında bilgi verdi. Bakan Kacır, TRUBA-ARF süper bilgisayarı (80 bin+ işlemci çekirdeği) ve AB MareNostrum 5 Konsorsiyumu ile erişilen kapasite sayesinde hesaplama gücünün artırıldığını belirtti. Bu entegre altyapının üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektörün erişimine açık olduğunu vurgulayan Kacır, "Türkiye'nin bilim ve teknoloji üretme kapasitesini yeni bir seviyeye taşıyor" ifadesini kullandı.

Haber Giriş : 20 Ekim 2025 17:33, Son Güncelleme : 20 Ekim 2025 17:32
Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TRUBA (Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı) ile ilgili Nsosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Yapay zeka ve büyük veri projelerinin en önemli altyapı bileşeninin veri merkezleri ve süper bilgisayarlar olduğuna dikkati çeken Kacır, şöyle devam etti:

"ARF Süper bilgisayarı ile büyüyen TRUBA ve AB MareNostrum 5 Konsorsiyumu aracılığıyla erişim sağladığımız süper bilgisayar kapasitesi sayesinde, hesaplama gücümüzü artırarak bilim ve mühendislik alanında yenilikçi projelere ivme kazandırıyoruz. TRUBA-ARF, 80 bin+ işlemci çekirdeği, 504 GPU ve 14 Petabyte veri depolama kapasitesiyle yapay zeka, hesaplamalı bilimler, iklim modelleme ve malzeme simülasyonları gibi stratejik öneme sahip alanlarda araştırmacılara güçlü bir platform sunuyor."

Kacır, MareNostrum 5 altyapısı kapsamında Türkiye'ye tahsis edilen 70 bin+ işlemci çekirdeği ve 446 GPU kapasitesiyle, Barselona'daki sistemin yüksek başarımlı hesaplama gücünden yararlandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Oluşturulan bu entegre altyapı sayesinde, Ar-Ge çalışmalarına hız katıyoruz. Üniversitelerimizin, kamu kurumlarımızın ve özel sektörümüzün erişimine açık bu kritik altyapılar, Türkiye'nin bilim ve teknoloji üretme kapasitesini yeni bir seviyeye taşıyor."

