Dolar 41,95 TL'ye yükseldi
Haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 41,95 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2025 17:43, Son Güncelleme : 20 Ekim 2025 17:43
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|41,9470
|41,9480
|41,9570
|41,9580
|Avro
|48,9980
|48,9990
|48,8740
|48,8750
|Sterlin
|56,2750
|56,2850
|56,2690
|56,2790
|İsviçre frangı
|53,0490
|53,0590
|52,9370
|52,9470
|ANKARA
|ABD doları
|41,9170
|41,9970
|41,9270
|42,0070
|Avro
|48,9580
|49,0380
|48,8340
|48,9140
|Sterlin
|56,2150
|56,4250
|56,2090
|56,4190