Adıyaman tütününde sıkıntı: Ak Partili Vekil Alkayış'tan üreticilere güvence



Son günlerde Adıyaman'da tütün alım süreçlerinde yaşanan sıkıntılarla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa ALKAYIŞ, Tütün ve Alkol Dairesi Başkanı Sn. Uğur Yalçın ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi için sürecin yakından takip edildiğini ifade etti.



Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Adıyaman'da üreticilerimizin alın teriyle ekmiş oldukları tütünlerin, alıcı firmalar ile üreticiler arasında teslim alma sürecinde çeşitli aksaklıklar yaşandığını biliyoruz. Bu kapsamda Tütün ve Alkol Dairesi Başkanımız Sn. Uğur Yalçın ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Tütün üreticilerimizin mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm girişimler başlatılmıştır."



ALKAYIŞ, tütünün Adıyaman ekonomisindeki önemine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Tütün, Adıyaman'ımızın en önemli geçim kaynaklarından biridir. Üreticilerimizin büyük emeklerle hasat ettiği bu değerli ürün, şehrimizin kültürel ve ekonomik kimliğinin de bir parçasıdır. Teslimat süreçlerinde yaşanan tüm problemler kısa sürede çözüme kavuşacak, hiçbir üreticimiz mağdur edilmeyecektir."



Saha çalışmaları ve iletişim hakkında da bilgi veren ALKAYIŞ:

"Bu süreçte Ziraat Odası başkanlarımız ve üreticilerimizle sürekli irtibat halindeyiz. Üreticilerimiz müsterih olsunlar; tütün Adıyaman için her zaman öncelikli gündem maddelerimizden biri olmuştur ve olmaya devam edecektir. Her zaman olduğu gibi bugün de tütün üreticilerimizin ve çiftçimizin yanındayız."