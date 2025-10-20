İhsan Aktaş soruşturmasında belediye başkanlarına istenen cezalar
HSK 2025 mazeret kararnamesini duyurdu: Son başvuru tarihi 24 Ekim
Torba kanuna eklendi: GSS borçlarına yeni tahsilat düzenlemesi
Borsa günü yüzde 2,70 değer kazancıyla tamamladı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı
Bakanlık açıkladı: 7 ilde 319 konut ve 197 iş yeri satışta
Bakan Tekin açıkladı: MEB'de teftiş sistemi değişiyor!
Yeni nesil nafaka: Boşandığı eşine kedileri için nafaka ödeyecek
Engelli hastaya hakaret edip kalem fırlatan doktora soruşturma
İddia: 3 yaşındaki çocuk, kreşte öğretmeni tarafından ısırıldı
Ömer Çelik: CHP yöneticileri 'husumet şebekesi' gibi hareket ediyor
Uraloğlu: Ulaşım yatırımları, Türkiye'nin kalkınma lokomotifidir
Yerlikaya: Kardeşliğimize musallat olan aparatlara kesinlikle yer yoktur
AR-GE'ye geçen yıl 651,8 milyar lira harcandı
Polisin 'dur' ihtarına uymadı: Canına mal oldu
Erdoğan: Türk soylular 'yabancı' sayılmayacak
2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi
Ticaret Bakanlığı'ndan 9 ayda 427 bin firmaya 2,1 milyar lira ceza
Asgari ücret maratonu öncesi kritik toplantı
EDS Sisteminde Değişiklik: Belediyelere Aktarılan Pay Sınırlandırılıyor
Kiralık Evlerde Yüksek Maliyetler Kiracıları Zorluyor
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Erdoğan'dan Tufan Erhürman'a tebrik mesajı
Devlet Bahçeli: KKTC acilen Türkiye'ye katılmalıdır!
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Küresel Çip Krizi Kapıda: Otomobil Fiyatları Artabilir!
Cevdet Yılmaz: Kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını diliyoruz
'Dur' ihtarına uymayanlar, yeni kanunla 200 bin lira ödeyecek
MEB'in lise eğitimi için 2+2 önerisine Erdoğan'dan onay çıkmadı
Ana sayfaHaberler Yaşam

İzmir Körfezi'nde kirliliğe bağlı kötü koku sahillerde etkisini artırdı

İzmir Körfezi'nde kirliliğe bağlı yayılan kötü koku Alsancak, Bayraklı, Karşıyaka ve Turan sahillerinde etkili oldu. Kokudan rahatsız olan çevre halkı, bir an evvel önlem alınmasını istedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Ekim 2025 18:30, Son Güncelleme : 20 Ekim 2025 18:31
İzmir Körfezi'nde kirliliğe bağlı kötü koku sahillerde etkisini artırdı

İzmir Körfezi'nde geçen yıl yaşanan çevre kirliliği, bu yıl da aynı dönemde yaşamı olumsuz etkiledi. Kirliliğe bağlı kötü koku özellikle Alsancak, Bayraklı, Karşıyaka, Turan sahillerinde yoğunluğunu artırdı. Ayrıca körfezin rengi bazı bölgelerde kahverengiye dönerken Mavişehir Mahallesi sahilinde küçük balıkların su yüzüne çıktığı görüldü. Su yüzüne çıkan balıklarla beslenen martılar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bölge sakinleri ise körfezden yayılan kötü kokudan duydukları rahatsızlığı dile getirerek, yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti.

