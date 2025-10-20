İhsan Aktaş soruşturmasında belediye başkanlarına istenen cezalar
HSK 2025 mazeret kararnamesini duyurdu: Son başvuru tarihi 24 Ekim
Torba kanuna eklendi: GSS borçlarına yeni tahsilat düzenlemesi
Borsa günü yüzde 2,70 değer kazancıyla tamamladı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı
Bakanlık açıkladı: 7 ilde 319 konut ve 197 iş yeri satışta
Bakan Tekin açıkladı: MEB'de teftiş sistemi değişiyor!
Yeni nesil nafaka: Boşandığı eşine kedileri için nafaka ödeyecek
Engelli hastaya hakaret edip kalem fırlatan doktora soruşturma
İddia: 3 yaşındaki çocuk, kreşte öğretmeni tarafından ısırıldı
Ömer Çelik: CHP yöneticileri 'husumet şebekesi' gibi hareket ediyor
Uraloğlu: Ulaşım yatırımları, Türkiye'nin kalkınma lokomotifidir
Yerlikaya: Kardeşliğimize musallat olan aparatlara kesinlikle yer yoktur
AR-GE'ye geçen yıl 651,8 milyar lira harcandı
Polisin 'dur' ihtarına uymadı: Canına mal oldu
Erdoğan: Türk soylular 'yabancı' sayılmayacak
2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi
Ticaret Bakanlığı'ndan 9 ayda 427 bin firmaya 2,1 milyar lira ceza
Asgari ücret maratonu öncesi kritik toplantı
EDS Sisteminde Değişiklik: Belediyelere Aktarılan Pay Sınırlandırılıyor
Kiralık Evlerde Yüksek Maliyetler Kiracıları Zorluyor
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Erdoğan'dan Tufan Erhürman'a tebrik mesajı
Devlet Bahçeli: KKTC acilen Türkiye'ye katılmalıdır!
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Küresel Çip Krizi Kapıda: Otomobil Fiyatları Artabilir!
Cevdet Yılmaz: Kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını diliyoruz
'Dur' ihtarına uymayanlar, yeni kanunla 200 bin lira ödeyecek
MEB'in lise eğitimi için 2+2 önerisine Erdoğan'dan onay çıkmadı
Bakan Tekin: Mazlumun yanında duran bir gençlik yetiştirmek istiyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geliri Gazze'ye bağışlanacak olan "Bir Okul Bin Umut Gazze Kermesi"ne katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin özünün dünyada barışı egemen kılmak üzerine kurgulandığını belirterek, "Hakkı ihlal edilmiş mazlumların yanında duran bir dünya gençliği yetiştirmek istiyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2025 18:46, Son Güncelleme : 20 Ekim 2025 18:45
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Özdemir Gürocak İlkokulu'nda düzenlenen ve geliri Gazze'ye bağışlanacak "Bir Okul Bin Umut Gazze Kermesi"ne katıldı.

Okulun bahçesinde düzenlenen kermeste yiyecek, içecek ve takı stantlarını gezen Tekin, öğrencilerle ilgilendi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyareti sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Tekin, önceki eğitim öğretim yılı başında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla yeni bir program başlattıklarını, bu programın özünün dünyada barışı ve demokrasiyi egemen, insanlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı daim kılmak üzere kurgulandığını belirtti.

Modelin odağına insanı yerleştirdiklerini vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"'Erdem-değer-eylem modeli' kapsamında biz, kendi içinde barışık, toplumu ve dünyayla barışık, dünyada demokrasiyi, huzuru, adaleti isteyen, insan haklarına saygılı ve dünyanın neresinde olursa olsun hakkı ihlal edilmiş mazlumların yanında duran bir dünya gençliği yetiştirmek istiyoruz inşallah. Bu yönümüzle hem kendi çocuklarımıza, gençlerimize bu anlamda katkı sunmak hem de dünyada eğitim öğretim sistemlerinin bugünlerde ıskaladığı, atladığı.... Atladığını, ıskaladığını nereden anlıyoruz? Eğer atlamasaydı, dünyada bugün Filistin'de 60 binden fazla insanımız şehit edilmemiş olurdu. Dünyanın birçok bölgesinde, Ukrayna'dan uzak Asya'ya kadar birçok bölgede savaştan, insan hakları ihlallerinden bahsetmemiş olurduk. Demek ki bu kuşakları biz yetiştiriyoruz eğitimciler olarak. Demek ki bir yerde bir eksik yapıyoruz."

"Diğer illerimizde de bunun yapılmasını arzu ediyoruz"

Geçen yıl eğitim öğretimi "Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması" temasıyla başlattıklarını anımsatan Tekin, bu yıl ise çocukların Gazze'de yaşananları, İsrail zulmünü unutmaması adına bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Bugün, Gazze'nin yeniden inşası, oradaki yetişkin ve çocukların temel hak ve hürriyetlerini yaşayabilecekleri, barınabilecekleri ve eğitim öğretim alabilecekleri bir "vatan" inşa edebilmek için üzerlerine düşeni yapmak istediklerini belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Okullarımızda böyle bir gönüllülük kermesi etkinliği başlattık. Bunun ilk örneği Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz. Diğer illerimizde de okullarımızda gönüllü olarak bunun yapılmasını arzu ediyoruz. Dediğim gibi bu bir taraftan dünyada zulüm altında temel hak ve hürriyetleri elinden alınmış olarak yaşayan insanlara, çocuklara destek olarak bir insanlık borcumuz, diğer taraftan Türk insanına, Türk devlet geleneğine yakışır bir davranış, atalarımızın, dedelerimizin çizdiği, bize miras bıraktığı, dünyada mazlumun yanında yer alma geleneğimizin bir devamı."

Tekin, daha sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya geldi, taleplerini dinledi.

