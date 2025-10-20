Torba kanuna eklendi: GSS borçlarına yeni tahsilat düzenlemesi
Geçtiğimiz Cuma günü Meclis'e sunulan torba kanun teklifine, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının tahsilatına yönelik önemli bir madde eklendi. Yapılacak düzenlemeyle, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) gelir veya aylık alanların GSS prim borçları, kendilerine bağlanan gelir veya aylıklardan kesilerek tahsil edilecek. Kesinti oranı, borç bitene kadar yüzde 25'i geçemeyecek.
NTV'nin haberine göre; geçtiğimiz Cuma günü Meclis'e sunulan torba kanun kapsamında, Genel Sağlık Sigortası primi borcu bulunanlara ilişkin önemli tahsilat maddesi eklendi.
MAAŞTAN YÜZDE 25 KESİNTİ YAPILABİLİR
Yapılacak düzenlemeyle Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanların,
genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı ve/veya hak sahibi olduğu
kişinin sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin gecikme cezası ve zammı
borcu bulunanların bu borçların, kendilerine/hak sahiplerine bağlanan gelir
veya aylıklardan yüzde 25 oranını geçmemek
üzere kesinti yapılarak tahsil edilmesi sağlanacak.
MAAŞLARDAN NE KADAR KESİNTİ YAPILACAK?
Başka bir deyişle en düşük emekli maaşı olan 16 bin 881 lirayı baz alırsak yüzde 25'i 4 bin 220 liraya denk geliyor. Emekli olup maaş almaya hak kazananların GSS borcu varsa ve en düşük emekli maaşı alıyorsa borcu bitene kadar azami yüzde 25'i olan 4 bin 220 lira kesinti yapılacak.