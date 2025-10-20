Bakan Tunç: Türkiye genelinde 65 adet adalet binası projesi var

İhsan Aktaş soruşturmasında belediye başkanlarına istenen cezalar
İhsan Aktaş soruşturmasında belediye başkanlarına istenen cezalar
HSK 2025 mazeret kararnamesini duyurdu: Son başvuru tarihi 24 Ekim
HSK 2025 mazeret kararnamesini duyurdu: Son başvuru tarihi 24 Ekim
Torba kanuna eklendi: GSS borçlarına yeni tahsilat düzenlemesi
Torba kanuna eklendi: GSS borçlarına yeni tahsilat düzenlemesi
Borsa günü yüzde 2,70 değer kazancıyla tamamladı
Borsa günü yüzde 2,70 değer kazancıyla tamamladı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı
Bakanlık açıkladı: 7 ilde 319 konut ve 197 iş yeri satışta
Bakanlık açıkladı: 7 ilde 319 konut ve 197 iş yeri satışta
Bakan Tekin açıkladı: MEB'de teftiş sistemi değişiyor!
Bakan Tekin açıkladı: MEB'de teftiş sistemi değişiyor!
Yeni nesil nafaka: Boşandığı eşine kedileri için nafaka ödeyecek
Yeni nesil nafaka: Boşandığı eşine kedileri için nafaka ödeyecek
Engelli hastaya hakaret edip kalem fırlatan doktora soruşturma
Engelli hastaya hakaret edip kalem fırlatan doktora soruşturma
İddia: 3 yaşındaki çocuk, kreşte öğretmeni tarafından ısırıldı
İddia: 3 yaşındaki çocuk, kreşte öğretmeni tarafından ısırıldı
Ömer Çelik: CHP yöneticileri 'husumet şebekesi' gibi hareket ediyor
Ömer Çelik: CHP yöneticileri 'husumet şebekesi' gibi hareket ediyor
Uraloğlu: Ulaşım yatırımları, Türkiye'nin kalkınma lokomotifidir
Uraloğlu: Ulaşım yatırımları, Türkiye'nin kalkınma lokomotifidir
Yerlikaya: Kardeşliğimize musallat olan aparatlara kesinlikle yer yoktur
Yerlikaya: Kardeşliğimize musallat olan aparatlara kesinlikle yer yoktur
AR-GE'ye geçen yıl 651,8 milyar lira harcandı
AR-GE'ye geçen yıl 651,8 milyar lira harcandı
Polisin 'dur' ihtarına uymadı: Canına mal oldu
Polisin 'dur' ihtarına uymadı: Canına mal oldu
Erdoğan: Türk soylular 'yabancı' sayılmayacak
Erdoğan: Türk soylular 'yabancı' sayılmayacak
2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi
2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi
Ticaret Bakanlığı'ndan 9 ayda 427 bin firmaya 2,1 milyar lira ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan 9 ayda 427 bin firmaya 2,1 milyar lira ceza
Asgari ücret maratonu öncesi kritik toplantı
Asgari ücret maratonu öncesi kritik toplantı
EDS Sisteminde Değişiklik: Belediyelere Aktarılan Pay Sınırlandırılıyor
EDS Sisteminde Değişiklik: Belediyelere Aktarılan Pay Sınırlandırılıyor
Kiralık Evlerde Yüksek Maliyetler Kiracıları Zorluyor
Kiralık Evlerde Yüksek Maliyetler Kiracıları Zorluyor
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Erdoğan'dan Tufan Erhürman'a tebrik mesajı
Erdoğan'dan Tufan Erhürman'a tebrik mesajı
Devlet Bahçeli: KKTC acilen Türkiye'ye katılmalıdır!
Devlet Bahçeli: KKTC acilen Türkiye'ye katılmalıdır!
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Küresel Çip Krizi Kapıda: Otomobil Fiyatları Artabilir!
Küresel Çip Krizi Kapıda: Otomobil Fiyatları Artabilir!
Cevdet Yılmaz: Kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını diliyoruz
Cevdet Yılmaz: Kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını diliyoruz
'Dur' ihtarına uymayanlar, yeni kanunla 200 bin lira ödeyecek
'Dur' ihtarına uymayanlar, yeni kanunla 200 bin lira ödeyecek
MEB'in lise eğitimi için 2+2 önerisine Erdoğan'dan onay çıkmadı
MEB'in lise eğitimi için 2+2 önerisine Erdoğan'dan onay çıkmadı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Tunç: Türkiye genelinde 65 adet adalet binası projesi var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da yapımı devam eden Hakimevi ve Eğitim Tesisi inşaatını inceleyerek bilgi aldı. Bakan Tunç, 13 bin 200 metrekare alana sahip tesisin sadece Bartın'a değil, Zonguldak, Karabük, Sakarya ve Düzce'ye de hizmet verecek altıncı personel eğitim merkezi olacağını açıkladı. Batı Karadeniz'deki adalet binalarına yönelik yatırım bilgilerini de paylaşan Bakan Tunç, Türkiye genelinde 65 adet adalet binası projesinin devam ettiğini kaydetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2025 19:14, Son Güncelleme : 20 Ekim 2025 19:13
Yazdır
Bakan Tunç: Türkiye genelinde 65 adet adalet binası projesi var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da Hakimevi ve Eğitim Tesisi inşaatını gezerek, yapım çalışmaları hakkında bilgi aldı. İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Tunç, "Bartın personel eğitim merkezimiz bölgeye hizmet edecek; Zonguldak, Karabük, Sakarya, Düzce. Bu bölgenin adalet personelinin, zabıt katiplerinin, mübaşirlerinin, yazı işleri ve kalem personelinin eğitimleri burada yapılabilecek Eğitim Dairesi Başkanlığımızın koordinasyonunda. Bu bölgede önemli bir ihtiyaçtı. Şu anda 5 tane personel eğitim merkezimiz var. Buna ilaveten burası da altıncı olacak ve geniş kapsamlı bir kampüs gördüğünüz gibi. Burada daha önce bir öğrenci yurdu vardı. Onu geliştirdik, yeni ilaveler yaptık. Bodrum, zemin ve 4 kat olmak üzere 13 bin 200 metrekare alana sahip binamız, personel eğitim merkezi olarak hizmet verecek" dedi.

Bakan Tunç, inşaatı devam eden binada yaklaşık bin kişiye konferansların verilebileceği sosyal tesis, toplantı odaları, kapalı otopark, 730 metrekare açık yüzme havuzu ve önündeki tesisleriyle beraber bir sosyal tesis inşa edildiğini söyledi. Merkezde Bartınlı ve çevreden gelen vatandaşların sosyal etkinliklerini burada yapabileceğini belirten Bakan Tunç, "6 bin 104 metrekare çok amaçlı salon. Bu aşamada Bartın'ın en büyük kültür merkezi diyebiliriz. Dolayısıyla hem üniversitemizin yapacağı konferanslar, hem personel eğitim merkezinde yapılacak konferanslar ve nikahlarda da kullanılabilir" ifadelerini kullandı.

Bartın'da yapılan hizmetlerden söz eden Bakan Tunç, "Çok amaçlı bir tesisi Bartın'ımıza kazandırmış oluyoruz. Bittikten sonra şu şekilde olacak; 3 blok eğitim merkezimiz. İnşallah sene sonuna kadar yüklenici firma tamamlamayı taahhüt etti ve hummalı bir şekilde çalışma devam ediyor. Yine Bartın'ımıza daha önce idare mahkemesi kurmuştuk. İdare mahkemesi, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve zeminde de Adalet Halk Kütüphanesi'nin yer alacağı önemli bir eserin önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacak. Bartın Cumhuriyet Meydanı altında özellikle gençlerimiz için Adalet Halk Kütüphanesi olarak tasarladığımız yerde gençler gelip çayını, kahvesini içerken kitaplarını okuyabilecekler" dedi.

Bakan Tunç, Batı Karadeniz'de yapılan adalet binaları hakkında ise şu bilgileri verdi:

"Bunların bir kısmı inşaat aşamasında, bir kısmı ihale aşamasında, bir kısmı da proje aşamasında. Batı Karadeniz Bölgesi'nde Gerede'nin temelini atmıştık. Gerede Adalet Sarayı'nın şu anda yapımı devam ediyor. Önümüzdeki adli yıla inşallah yetişecek. Yine Çaycuma adalet binamız önemli bir ihtiyaçtı. 11 Kasım'da yapım ihalesini gerçekleştireceğiz. Çaycuma ilçemize, Ereğli Karadeniz'e de ek binayla ilgili proje çalışmalarımız var. Karabük adliye binamızın ek binasının 22 Eylül'de yapım ihalesini gerçekleştirdik. İhale süreci şu anda değerlendiriliyor ve kesinleştiğinde temel atma törenini gerçekleştirmiş olacağız. Sinop ilimizde de adalet binamızı yatırım programını almıştık. Proje çalışmaları tamamlanmak üzere. Önümüzdeki günlerde de Sinop adliye binamızın yapım ihalesini inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Kastamonu'da Tosya adliye binasını açmıştık. Adalet yatırımlarıyla ilgili olarak Türkiye genelinde 65 projemiz var."

Bakan Tunç, ayrıca Bartın Devlet Hastanesi, Bartın Merkez Camii ve Külliyesi inşaat alanlarını da gezerek, bilgi aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber