AK Partili Alkayış: Yerli tohum, güçlü tarımın ve bağımsız Türkiye'nin teminatıdır

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB)'un 17. Olağan Genel Kurulu, önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ve AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı, Adıyaman Milletvekili Mustafa ALKAYIŞ'ın katılımıyla gerçekleştirildi.



Genel kurulda konuşan Mustafa ALKAYIŞ, tarım ve tohumculuk sektörlerinin Türkiye'nin geleceği açısından stratejik bir önem taşıdığını vurguladı.



Konuşmasını sürdüren Alkayış, şu ifadeleri kullandı:

"Yerli tohum, güçlü tarımın ve bağımsız Türkiye'nin teminatıdır.

AK Parti iktidarlarımız döneminde tohumculuk alanında atılan adımlar, sadece üretim politikası değil; aynı zamanda ülkemizin tarımsal bağımsızlığını, gıda güvenliğini ve çiftçimizin alın terini koruma mücadelesidir."



Alkayış, AK Parti'nin yerli üretimi önceleyen politikalarının, çiftçilerin emeklerini berekete dönüştürdüğünü belirterek şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye, ıslah edilen binlerce yerli tohum çeşidiyle hem kendi ihtiyacını karşılayabilen hem de dünyanın birçok ülkesine tohum ihraç eden bir ülke konumuna gelmiştir.

Bu başarı, çiftçimizin gayretiyle, devletimizin desteğiyle ve milletimizin üretim azmiyle mümkün olmuştur."



Tohumun, sadece toprağa düşen bir dane değil; bir milletin geleceğe dair umudu olduğunu vurgulayan Alkayış, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Tarımda sürdürülebilirlik, ancak yerli üretim ve güçlü Ar-Ge yatırımlarıyla mümkündür.

AK Parti olarak, bu alandaki yatırımları artırmaya; üreticimizi desteklemeye, ülkemizi tohumda tamamen yerli ve milli bir yapıya kavuşturmaya kararlıyız."



Genel kurulların, sektörün ortak akılla şekillenmesi ve üretim gücünün daha da artması için önemli bir fırsat olduğunu belirten Alkayış, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Bu vesileyle, Türkiye Tohumcular Birliği'nin 17. Olağan Genel Kurulu'nun ülkemiz tarımına, üreticilerimize ve tohumculuk sektörüne hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Toprağa düşen her yerli tohum, bu milletin bereketli geleceğine atılmış bir adımdır." dedi.