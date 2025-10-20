Bakan Kurum 'çok yakında' diyerek paylaştı: 500 bin yeni anahtar yolda
Bakan Kurum 'çok yakında' diyerek paylaştı: 500 bin yeni anahtar yolda
Suriyelilerin dönmesi çare olmadı: Boş ev sayısı arttı, kiralar zamlandı
Suriyelilerin dönmesi çare olmadı: Boş ev sayısı arttı, kiralar zamlandı
Kira yükü ağırlaştı: Bankalar taşınma kredisi vermeye başladı
Kira yükü ağırlaştı: Bankalar taşınma kredisi vermeye başladı
İhsan Aktaş soruşturmasında belediye başkanlarına istenen cezalar
İhsan Aktaş soruşturmasında belediye başkanlarına istenen cezalar
HSK 2025 mazeret kararnamesini duyurdu: Son başvuru tarihi 24 Ekim
HSK 2025 mazeret kararnamesini duyurdu: Son başvuru tarihi 24 Ekim
Torba kanuna eklendi: GSS borçlarına yeni tahsilat düzenlemesi
Torba kanuna eklendi: GSS borçlarına yeni tahsilat düzenlemesi
Borsa günü yüzde 2,70 değer kazancıyla tamamladı
Borsa günü yüzde 2,70 değer kazancıyla tamamladı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı
Bakanlık açıkladı: 7 ilde 319 konut ve 197 iş yeri satışta
Bakanlık açıkladı: 7 ilde 319 konut ve 197 iş yeri satışta
Bakan Tekin açıkladı: MEB'de teftiş sistemi değişiyor!
Bakan Tekin açıkladı: MEB'de teftiş sistemi değişiyor!
Yeni nesil nafaka: Boşandığı eşine kedileri için nafaka ödeyecek
Yeni nesil nafaka: Boşandığı eşine kedileri için nafaka ödeyecek
Engelli hastaya hakaret edip kalem fırlatan doktora soruşturma
Engelli hastaya hakaret edip kalem fırlatan doktora soruşturma
İddia: 3 yaşındaki çocuk, kreşte öğretmeni tarafından ısırıldı
İddia: 3 yaşındaki çocuk, kreşte öğretmeni tarafından ısırıldı
Ömer Çelik: CHP yöneticileri 'husumet şebekesi' gibi hareket ediyor
Ömer Çelik: CHP yöneticileri 'husumet şebekesi' gibi hareket ediyor
Uraloğlu: Ulaşım yatırımları, Türkiye'nin kalkınma lokomotifidir
Uraloğlu: Ulaşım yatırımları, Türkiye'nin kalkınma lokomotifidir
Yerlikaya: Kardeşliğimize musallat olan aparatlara kesinlikle yer yoktur
Yerlikaya: Kardeşliğimize musallat olan aparatlara kesinlikle yer yoktur
AR-GE'ye geçen yıl 651,8 milyar lira harcandı
AR-GE'ye geçen yıl 651,8 milyar lira harcandı
Polisin 'dur' ihtarına uymadı: Canına mal oldu
Polisin 'dur' ihtarına uymadı: Canına mal oldu
Erdoğan: Türk soylular 'yabancı' sayılmayacak
Erdoğan: Türk soylular 'yabancı' sayılmayacak
2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi
2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi
Ticaret Bakanlığı'ndan 9 ayda 427 bin firmaya 2,1 milyar lira ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan 9 ayda 427 bin firmaya 2,1 milyar lira ceza
Asgari ücret maratonu öncesi kritik toplantı
Asgari ücret maratonu öncesi kritik toplantı
EDS Sisteminde Değişiklik: Belediyelere Aktarılan Pay Sınırlandırılıyor
EDS Sisteminde Değişiklik: Belediyelere Aktarılan Pay Sınırlandırılıyor
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Erdoğan'dan Tufan Erhürman'a tebrik mesajı
Erdoğan'dan Tufan Erhürman'a tebrik mesajı
Devlet Bahçeli: KKTC acilen Türkiye'ye katılmalıdır!
Devlet Bahçeli: KKTC acilen Türkiye'ye katılmalıdır!
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Küresel Çip Krizi Kapıda: Otomobil Fiyatları Artabilir!
Küresel Çip Krizi Kapıda: Otomobil Fiyatları Artabilir!
Cevdet Yılmaz: Kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını diliyoruz
Cevdet Yılmaz: Kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını diliyoruz
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Kurum 'çok yakında' diyerek paylaştı: 500 bin yeni anahtar yolda

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 'İlk Evim Projesi' kapsamında tamamlanan konutlara dair görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Eskişehir Odunpazarı'nda 4 etapta inşa edilen 3 bin 109 konutun teslim edildiğini belirten Bakan Kurum, asıl müjdeyi ise yeni proje için verdi: "Şimdi de yüzyılın konut projesi ile 500 bin anahtarı daha milletimizle buluşturacağız. Çok yakında." Tamamlanan projelerle dar gelirli vatandaşların güvenli yuvalarına kavuştuğunu belirten Kurum, yatay mimariye uygun ve depreme dayanıklı binaların inşasının sürdüğünü kaydetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Ekim 2025 22:05, Son Güncelleme : 20 Ekim 2025 22:09
Yazdır
Bakan Kurum 'çok yakında' diyerek paylaştı: 500 bin yeni anahtar yolda

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 'İlk Evim Projesi' ile ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "TOKİ ile hayallerine ulaştılar; ev sahibi oldular, güvenli, huzurlu yuvalarına kavuştular. Şimdi de yüzyılın konut projesi ile 500 bin anahtarı daha milletimizle buluşturacağız. Çok yakında" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ, sosyal konut projeleri kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki dar gelirli vatandaşlara yeni yaşam alanları inşa etmeye devam ediyor. 250 bin konutluk 'İlk Evim Projesi' kapsamında Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesi'nde 4 etaptan oluşan bölgede 3 bin 109 konut, 2 cami, 2 okul ve 6 ticaret merkezinin yapımı tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim Projesi ile ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, paylaşımında, "Eskişehir'deki vatandaşlarımızın mutluluğuna bakın. TOKİ ile hayallerine ulaştılar; ev sahibi oldular, güvenli, huzurlu yuvalarına kavuştular. Şimdi de yüzyılın konut projesi ile 500 bin anahtarı daha milletimizle buluşturacağız. Çok yakında" ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, Ihlamurkent Mahallesi'nde yaklaşık 12 bin 500 kişiye güvenli barınma imkanı sağlayacak, yatay mimariye uygun, depreme dayanıklı ve konforlu binalar inşa ettiklerini belirtti.

Yeni yuvalarına yerleşen hak sahipleri de evleri çok beğendiklerini belirterek, mutlu olduklarını söyledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber