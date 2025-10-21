4924'e tabi sözleşmeli personele dair teknik düzenleme yayımlandı
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyon: 11 tutuklama
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun
Bakan Kurum 'çok yakında' diyerek paylaştı: 500 bin yeni anahtar yolda
Suriyelilerin dönmesi çare olmadı: Boş ev sayısı arttı, kiralar zamlandı
Kira yükü ağırlaştı: Bankalar taşınma kredisi vermeye başladı
İhsan Aktaş soruşturmasında belediye başkanlarına istenen cezalar
HSK 2025 mazeret kararnamesini duyurdu: Son başvuru tarihi 24 Ekim
Torba kanuna eklendi: GSS borçlarına yeni tahsilat düzenlemesi
Borsa günü yüzde 2,70 değer kazancıyla tamamladı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı
Bakanlık açıkladı: 7 ilde 319 konut ve 197 iş yeri satışta
Bakan Tekin açıkladı: MEB'de teftiş sistemi değişiyor!
Yeni nesil nafaka: Boşandığı eşine kedileri için nafaka ödeyecek
Engelli hastaya hakaret edip kalem fırlatan doktora soruşturma
İddia: 3 yaşındaki çocuk, kreşte öğretmeni tarafından ısırıldı
Ömer Çelik: CHP yöneticileri 'husumet şebekesi' gibi hareket ediyor
Uraloğlu: Ulaşım yatırımları, Türkiye'nin kalkınma lokomotifidir
Yerlikaya: Kardeşliğimize musallat olan aparatlara kesinlikle yer yoktur
AR-GE'ye geçen yıl 651,8 milyar lira harcandı
Polisin 'dur' ihtarına uymadı: Canına mal oldu
Erdoğan: Türk soylular 'yabancı' sayılmayacak
2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi
Ticaret Bakanlığı'ndan 9 ayda 427 bin firmaya 2,1 milyar lira ceza
Asgari ücret maratonu öncesi kritik toplantı
EDS Sisteminde Değişiklik: Belediyelere Aktarılan Pay Sınırlandırılıyor
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Erdoğan'dan Tufan Erhürman'a tebrik mesajı
Devlet Bahçeli: KKTC acilen Türkiye'ye katılmalıdır!
21 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları

21 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Haber Giriş : 21 Ekim 2025 00:01, Son Güncelleme : 21 Ekim 2025 00:02
21 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Kuveyt'e gidecek, buradaki temaslarının ardından Katar'ın başkenti Doha'ya hareket edecek.

(Kuveyt)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, partisinin Kastamonu 39. Olağan İl Kongresine katılacak.

(TBMM/13.30/Kastamonu/18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye'de Bakım Ekonomisinin Dönüştürücü Büyümesi için Birleşmiş Milletler Ortak Programı Kapanış Toplantısı"na iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aziziye'de İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı'na, Kafkas Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Dersi'ne ve Eğitim Kurumları Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, Kars Valiliğini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Erzurum/09.30/Kars/15.00/16.00/17.00/17.30)

3- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- MHP ve DEM Parti TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'de ateşkesin devreye girmesinin insani ve siyasi yansımaları ile Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nın yansımaları takip ediliyor.

(Washington DC/Kudüs/Gazze)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe Medicana voleybol takımları arasında oynanacak 2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçını izleyecek.

(Malatya/17.30)

2- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk edecekleri müsabaka öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılı ekip son idmanını burada yapacak.

(İstanbul/16.00/17.00)

3- Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray'a konuk olacakları müsabaka öncesi RAMS Park'ta basın toplantısı gerçekleştirecek. Konuk ekip son idmanını da burada yapacak.

(İstanbul/18.30/19.00)

4- A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out mücadelesinde Kosova ile yapacağı maçlar öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde medya günü düzenleyecek.

(İstanbul/15.00)

5- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın dördüncü haftasında, B Grubu'nda Beşiktaş Gain, Almanya'nın ratiopharm Ulm ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Ulm/20.00)

6- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında; E Grubu'nda Galatasaray MCT Technic, Almanya'nın Würzburg Baskets ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/20.00)

7- Voleybol 2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe Medicana, Malatya Orduzu Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Malatya/17.30)

8- Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley grup müsabakalarına devam edilecek. 1. Grup'ta Gebze Belediyespor-Spor Toto, 2. Grup'ta İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Halkbank ve 3. Grup'ta Gaziantep Gençlikspor-İstanbul Gençlikspor maçları oynanacak.

(İstanbul/14.00/Bursa/16.30/Ankara/19.00)

9- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftası, Galatasaray Daikin-İlbank karşılaşmasıyla başlayacak.

(İstanbul/18.30)

