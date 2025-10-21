50 ilde FETÖ'ye yapılan operasyonlarda 286 kişi yakalandı

Terörle mücadele yurdun dört bir yanında aralıksız sürdürülüyor.

Güvenlik güçleri, FETÖ'ye yönelik çalışmalarını sürdürerek başarılı operasyonlara imza atıyor.

286 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son operasyonlara dair paylaşımda bulundu.

50 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 aydır polis tarafından devam eden operasyonlarda 286 şüpheli yakalandı.

Yakalananlardan 154'ü tutuklanırken 79'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler;

- Terör örgütünün

"güncel yapılanması, finans yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması"

içerisinde faaliyet yürütmek,

- Örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak,

- Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak suçlarından aranıyordu.

Operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı.