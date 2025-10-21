Japonya tarihinin ilk kadın başbakanı seçildi
Japonya Parlamentosu, Sanae Takaichi'yi ülkenin ilk kadın başbakanı olarak seçti. Takaichi, parlamentonun 465 sandalyeli alt kanadında yapılan oylamada 237 oy alarak çoğunluğu elde etti. Üst mecliste de çoğunluğun onay vermesiyle birlikte, gün içinde resmen yemin ederek göreve başlayacak.
Takaichi'nin seçilmesi, Japonya'da uzun süredir kırılması beklenen "cam tavanın" aşılması anlamına geliyor. Ancak yeni başbakan, aynı zamanda sert muhafazakar görüşleriyle tanınıyor. Takaichi'nin iktidara gelişi, ülkenin siyasi ekseninde sağa doğru belirgin bir kayış olarak yorumlanıyor.
Koalisyon hükümetiyle geldi
Seçim, Takaichi'nin partisi Liberal Demokrat Parti (LDP) ile sağ eğilimli Japon Yenilik Partisi (Japan Innovation Party) arasında dün varılan koalisyon anlaşmasının ardından yapıldı.
Eski Başbakan Şigeru İşiba, geçtiğimiz ay istifa ederek parti liderliği ve başbakanlık için Takaichi'nin önünü açmıştı.
Gündem: yaşam maliyeti ve göç
Yeni hükümetin öncelikli konularının, yükselen yaşam maliyetleri ve göç politikaları olacağı belirtiliyor. Takaichi'nin liderliğinde, Japonya'nın hem ekonomik hem de sosyal politikalarında daha milliyetçi bir yönelime gireceği öngörülüyor.
Bu gelişmeyle Japonya, 2025 itibarıyla tarihindeki ilk kadın başbakana sahip olmuş oldu.