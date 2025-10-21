Adana'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 19 gözaltı

Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 19 şüpheliyi yakalayan ekipler, adreslerdeki aramalarda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 18 mermi, örgütü simgeleyen bez parçaları ve yasaklı örgütsel kitaplar ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 10 aylık teknik ve fiziki takiple iki farklı grubun kentte terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdiğini belirledi.

