Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde dikkat çeken ayrıntılar

CHP'li belediyeleri haraca bağlayan Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü'ne yönelik iddianame tamamlandı.

Aziz İhsan Aktaş liderliğinde yönetildiği öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından, aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu bazı kişilere rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik 200 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Emir komuta zinciri

Hazırlanan iddianamede; şüpheli Aktaş ile örgüt yöneticilerine mutlak bir bağlılık ve itaatin bulunduğu, verdikleri talimatlara harfiyen uyulduğu, örgüt içinde çok iyi işleyen bir iletişim ile savunma ve bilgi toplama sistematiğin, örgütsel farkındalık ve bilincin bulunduğu, örgütün yöneticisi Baki Nugay'la örgüt mensupları arasındaki emir ve komuta zincirinin şirketlerde gizli ortak olmasından dolayı yumuşak/sert bir yapıda olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Akrabalarına kağıt üstü yetkiler vererek büyüdü

Şüpheliler Aziz İhsan Aktaş, Yusuf Yadoğlu ve Baki Nugay'ın hukuki ve ticari bilgisi olmayan çalışanlarına kağıt üzerinde yetkiler vererek kendilerine alan açarak büyümeye çalıştıklarının aktarıldığı iddianamede, kişilerin resmi kayıtlarda şirketler bazında birbirleriyle ilişkilerinin olmadığı gözükse de süreç içerisinde almış oldukları roller, yönlendirdikleri kişiler ve çalışanların maddi durumlarından (işçi konumunda olmalarından) faydalanıp para karşılığında ikna yöntemini kullanarak, planlı şekilde kuracakları yapının temellerini attıkları, Aktaş'ın akrabaları üzerinden örgütü doğrudan yönettiği, şirketlerin yönetimini devralan şahısların ise mali profil ve çalışma bilgisi bakımından yeterli olmadığı gibi şirket kurma, yönetme veya kurulan bu şirketlerde kısa zamanda bu kadar iş alabilme tecrübe ve yeterliliklerine sahip olmadığı ifade edildi.

İhalelerin genelde "21/B" usulüyle yapıldığını, iştiraklerin ise "3/G" usulüyle ihaleye çıktığını, çağrılacak 3 firmanın da şüpheli Aktaş tarafından belirlendiğini beyan eden Yaprak, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütünün işleyişine ilişkin de bilgiler verdi.

İhale almak için İmamoğlu'na rüşvet verdi

İddianamede; şüpheli Aktaş'ın kurduğu sistemin devam etmesi için daha fazla ihale almak amacıyla 2024'teki yerel seçimlerden önce CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat aracılığıyla Ekrem İmamoğlu'na para, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya araç ve para, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'e araç desteği ve Beşiktaş Belediyesi yöneticilerine nakit para ile araç olarak rüşvet verdiği, Baki Aydöner, Hakan Bahçetepe gibi CHP'li bazı siyasilere kullanmaları için araç tahsis ettiği ve bu şekilde adları geçen belediyelerde ihale aldığı veya almak istediği kaydedildi.

İddianamede, ayrıca suç örgütü bünyesinde kurulan firmaların, ihale sisteminde suç işleme amaçlarını etkin kullandıkları, şüphelilerin ihale aldıkları kurumlar ile bu kurumlardan sorumlu yönetici ve çalışanlarla kurdukları rüşvet ilişkisi sayesinde diğer firmaları egale ederek ilgili kurumda kontrolü eline geçirdikleri belirtildi. Şüpheli Aktaş'ın kendisine yapılan operasyona kadar kamuoyu tarafından isminin bilinmediği, fotoğrafının dahi internette bulunmadığı dikkate alındığında gizli kalmaya, bilinmemeye özen gösterdiğinin değerlendirildiği aktarıldı.

Sahte teklifler hazırlandı

Hazırlanan iddianamede, örgütün 63 ayrı eylemine yer verildi. Eylemlerde yer alan ihalelere ilişkin sahte teklifler hazırlandığı, sahte olduğu bilinen tekliflerin esas alınarak yaklaşık maliyet hazırlandığı, yaklaşık maliyetin gizliliği, eşitlik ve rekabet ilkelerini ortadan kaldırmak suretiyle fesat karıştırılan ihalenin şüpheli Aktaş ile Baki Nugay'a ait firmanın almasının sağlandığı, şüpheli Rıza Akpolat'ın da ihale süreçlerini koordine ettiği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NE RÜŞVET İDDİALARI

İddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Müdürlüğü'ne 5 Eylül 2024'te elektronik postayla yapılan ihbar da yer aldı.

İhbarda, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın yönlendirmesiyle Alican Abacı'nın Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü olarak görevlendirildiği, 2019'da Akpolat'ın başkan seçilmesinden sonra Abacı ile Mustafa Mutlu'yu "kamu ihale danışmanı" olarak görevlendirdiği, İBB Meclis üyesiyken 2024 yılında Beyoğlu Belediye Başkanı seçilen İnan Güney'in de tanıdığı Gülal Erdovan Anıl'ın da Destek Hizmetler Müdürlüğü'ne atanmasını sağladığı ifade edildi.

Bu atamaların yapılmasının ardından Beşiktaş Belediyesi'ndeki tüm ihalelerin Destek Hizmetleri Müdürlüğü üzerinden yapılmasının sağlandı iddia edilen ihbarda, bunların bir çoğunun aynı gruba ait "Barka", "Bilginay", "Vekontek" ve "İçkale" adlı firmalar tarafından alındığı öne sürüldü.

İhbarda, ihalelerde bu grup firmalarının sahibi Aziz İhsan Aktaş'ın, Alican Abacı aracılığıyla Rıza Akpolat ve diğer CHP yetkililerine 100 milyon lira rüşvet dağıtıldığı iddiasına yer verilerek, rüşvetlerin, Hamit Ünal'ın hesabından nakit alınarak Aktaş'a, oradan da Abacı'ya teslim edildiği, bazı ödemelerin ise Abacı'nın şoförü aracılığıyla yapıldığı aktarıldı.

Şüpheli Aktaş'ın aracında tuttuğu bir defterde tüm ödemelerin ayrıntılı kayıt altına alındığını, ayrıca Mehmet Büyükgüzel'in telefon ve bilgisayarında da bu verilere ulaşılabileceğine dikkati çekildi.

İddianamede alınan ifadeler ve tespit edilen deliller sonucunda yapılan değerlendirmede ise Aktaş'ın, 2016'dan itibaren grup şirketlerini genişleterek yeni firmalar kurduğu, artan araç ve personel kapasitesiyle büyükşehir belediyelerinin araç kiralama, çöp toplama ve temizlik ihalelerine yöneldiği belirtildi.

"KANTİN İŞLETMECİLİĞİNDEN 7-8 BİN FİLOLUK ŞİRKETLERE"

Örgüte ait firmaların ihale aldıkça sermaye artırımına gittiği, kısa sürede çok büyük sermayeli şirketler haline geldiği vurgulanan iddianamede, "Barka ve Bilginay şirketlerinin araç filoları yükseltilmiştir. Örgüt liderinin kardeşleri Ramazan Murat Aktaş ve Doğan Aktaş geçmiş dönemli SGK kayıtlarında kantin işletmeciliği yaparken örgüt kapsamında 7-8 bin filoluk araç kiralama şirketlerinin sahibi olmuşlardır. Faaliyet alanını genişleten örgüt lideri, kısa sürede ihale sayısını artırmış ve hızlı ekonomik büyüme sağlamıştır. Örgüt lideri ihaleler yönünden araç kiralama hizmetlerinin dışında bu araçların yakıtlarının da kendi uhdesinde karşılanması için petrol istasyonları kurarak kiralamış olduğu araçların yakıtlarını örgüte ait firmalar tarafından karşılanmasını sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

2 CHP'Lİ VEKİL HAKKINDA FEZLEKE

İddianamede, suç örgütünün faaliyet ve sürekliliğine ilişkin anlatımda, CHP milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkındaki tespitler de yer aldı.

Örgüte ait firmaların Seyhan Belediyesi'nde aldığı ihaleler kapsamında Belediye Başkanı Oya Tekin ve CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'a, Tekin'in eşi Celal Tekin aracılığıyla 1 milyon dolar verdiği kaydedilen iddianamede, Bulut'un halen milletvekili olması nedeniyle hakkında fezleke düzenlenerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği bilgisi yer aldı.

İMAMOĞLU'NUN TALİMATIYLA

İddianamede, "2024 yılı yerel seçimlerinden önce Ekrem İmamoğlu'nun verdiği talimat üzerine İBB ve iştirakleri, Cumhuriyet Halk Partili ilçe belediyelerinde yüklenicilik yapan firma sahiplerden 'seçim için destek' adı altında para toplayan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a 5 milyon lira rüşvet verdiği" ifadesi kullanılarak Karabat hakkında da fezleke düzenlenerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği belirtildi.