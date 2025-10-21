İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
Hamdi Akın'ın ardından Vedat Aşçı da ifadeye çağrıldı

AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın ardından Astaş Holding ve Astaş Gayrimenkulün kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mandarin Otel'in sahibi Vedat Aşçı da İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere çağırıldı.

Ünlü iş insanı Hamdi Akın ve Vedat Aşçı İBB soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı.

AKFEN YÖNETİM KURULU BAŞKANI İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturma kapsamında Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın, savcılık tarafından İBB'deki iş ve eylemlerine yönelik ifadesinin alınması için adliyeye çağrıldığı öğrenildi.

AKFEN HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ

Akın'ın ifadeye çağrılması haberinin ardından Akfen hisseleri sert düştü. Dünü 23,60 seviyesinden kapatan Akfen, yüzde 4'e yakın düşüş yaşayarak, 22,70 seviyesine kadar geriledi.

AKIN'DAN SONRA VEDAT AŞÇI DA İFADEYE ÇAĞRILDI

AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın ardından Astaş Holding ve Astaş Gayrimenkulün kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mandarin Otel'in sahibi Vedat Aşçı da ifadeye çağrıldığı belirtildi.

Dün de İBB soruşturması kapsamında Divan Otelleri'nin genel müdürü Murat Tomruk da ifadeye çağrılmıştı.

Hamdi Akın kimdir?

Hamdi Akın (17 Ağustos 1954, İstanbul doğumlu), Türk iş adamı ve Akfen Holding'in yönetim kurulu başkanıdır. Forbes , 2016 yılında onu 1 milyar dolarlık net servetiyle dünyanın en zengin 1694. kişisi ve Türkiye'nin en zengin 27. kişisi olarak sıralamıştır.

