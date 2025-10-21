İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
Bahçeli: KKTC Türkiye'ye katılmalıdır
Bahçeli: KKTC Türkiye'ye katılmalıdır
Bakan Yumaklı: 1 yılda 550 milyon fidan toprakla buluşacak
Bakan Yumaklı: 1 yılda 550 milyon fidan toprakla buluşacak
Sağlık çalışanlarından promosyon için imza kampanyası!
Sağlık çalışanlarından promosyon için imza kampanyası!
Paribu ve Papara'ya operasyon: 15 gözaltı
Paribu ve Papara'ya operasyon: 15 gözaltı
3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
Polis cenazesi sırasında konvoya saldırı: 4 yaralı
Polis cenazesi sırasında konvoya saldırı: 4 yaralı
50 ilde FETÖ'ye yapılan operasyonlarda 286 kişi yakalandı
50 ilde FETÖ'ye yapılan operasyonlarda 286 kişi yakalandı
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
5G öncesi fiyat freni! Tavan tarifelerle vatandaş korunacak
5G öncesi fiyat freni! Tavan tarifelerle vatandaş korunacak
Kiralık konut için yasal altyapı hazırlanıyor
Kiralık konut için yasal altyapı hazırlanıyor
Satın alma, kirala! 'Paylaşım ekonomisi' pazarı
Satın alma, kirala! 'Paylaşım ekonomisi' pazarı
Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
CHP'li 2 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı
CHP'li 2 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyon: 11 tutuklama
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyon: 11 tutuklama
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun
Bakan Kurum 'çok yakında' diyerek paylaştı: 500 bin yeni anahtar yolda
Bakan Kurum 'çok yakında' diyerek paylaştı: 500 bin yeni anahtar yolda
Suriyelilerin dönmesi çare olmadı: Boş ev sayısı arttı, kiralar zamlandı
Suriyelilerin dönmesi çare olmadı: Boş ev sayısı arttı, kiralar zamlandı
Kira yükü ağırlaştı: Bankalar taşınma kredisi vermeye başladı
Kira yükü ağırlaştı: Bankalar taşınma kredisi vermeye başladı
İhsan Aktaş soruşturmasında belediye başkanlarına istenen cezalar
İhsan Aktaş soruşturmasında belediye başkanlarına istenen cezalar
HSK 2025 mazeret kararnamesini duyurdu: Son başvuru tarihi 24 Ekim
HSK 2025 mazeret kararnamesini duyurdu: Son başvuru tarihi 24 Ekim
Torba kanuna eklendi: GSS borçlarına yeni tahsilat düzenlemesi
Torba kanuna eklendi: GSS borçlarına yeni tahsilat düzenlemesi
Borsa günü yüzde 2,70 değer kazancıyla tamamladı
Borsa günü yüzde 2,70 değer kazancıyla tamamladı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı
Bakanlık açıkladı: 7 ilde 319 konut ve 197 iş yeri satışta
Bakanlık açıkladı: 7 ilde 319 konut ve 197 iş yeri satışta
Bakan Tekin açıkladı: MEB'de teftiş sistemi değişiyor!
Bakan Tekin açıkladı: MEB'de teftiş sistemi değişiyor!
Yeni nesil nafaka: Boşandığı eşine kedileri için nafaka ödeyecek
Yeni nesil nafaka: Boşandığı eşine kedileri için nafaka ödeyecek
Engelli hastaya hakaret edip kalem fırlatan doktora soruşturma
Engelli hastaya hakaret edip kalem fırlatan doktora soruşturma
İddia: 3 yaşındaki çocuk, kreşte öğretmeni tarafından ısırıldı
İddia: 3 yaşındaki çocuk, kreşte öğretmeni tarafından ısırıldı
Ömer Çelik: CHP yöneticileri 'husumet şebekesi' gibi hareket ediyor
Ömer Çelik: CHP yöneticileri 'husumet şebekesi' gibi hareket ediyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bahçeli: KKTC Türkiye'ye katılmalıdır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, KKTC Parlamentosu'nun acilen toplanması ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı alması çağrısı yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ekim 2025 10:42, Son Güncelleme : 21 Ekim 2025 10:55
Yazdır
Bahçeli: KKTC Türkiye'ye katılmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

"HAKİKAT NEREDEYSE BİZ ORADAYIZ"

Hakikati söylemekten tereddüt gösteremeyeceklerinin altını çizen Bahçeli, "Hakikat neredeyse biz oradayız. Açık ve açıklayıcı sözlerimizi eğmeden bükmeden seslendirmekten vazgeçmeyeceğiz. MHP'nin sözü dobra ve donanımlıdır." dedi.

"KIBRIS TÜRK'TÜR, TÜRK'ÜN ÖZ VATANIDIR"

Devlet Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın cumhurbaşkanı seçilmesiyle ilgili "Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır. Federasyon tez ve tekliflerinin geçerliliği ve geleceği kesinlikle yoktur. Kıbrıs milli davamızdır." diye konuştu.

"KKTC SEÇİMİ AZ KATILIMLA YAPILDI"

Bahçeli şöyle devam etti:

"KKTC'de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Seçim sonucu açıklanmış olsa dahi parlamento acilen toplanmalı seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceği ilan edilmeli Türkiye'ye katılım kararı alınmalıdır. Meselenin demokratik haklarla alakası yoktur.

"MESELE VATAN, BEKA, ONUR VE ŞEREF MESELESİDİR"

Mesele vatan, güvenlik, beka, onur ve şeref meselesidir. Federasyona dümen kırmak demek milli ve hukuki kazanımları tırpanlamak demektir. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur. Kıbrıs bir adadan çok daha ötesidir. Kıbrıs Türk milletinin can damarıdır. Kıbrıs'ın güvenliği ve geleceği Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik ve geleceğiyle bir ve aynıdır. Bu kapsamda Kıbrıs Türk'tür hep de böyle kalacaktır.

"81 DÜZCE'DEN SONRA 82'NİN KKTC OLMASI ARTIK HAYAT MEMAT KONUSU"

KKTC Parlamentosu acilen toplanmalı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır. 81 Düzce'den sonra 82'nin KKTC olması artık hayat memat konusu haline gelmiştir. Biz Kıbrıs'a bakınca vatan görüyoruz. Biz Kıbrıs denildi mi akan suları durduruyoruz."

GAZZE'DE ATEŞKES İHLALİ

Gazze'de İsrail ile Hamas arasındaki ateşkese de değinen MHP lideri Bahçeli, İsrail'in dünya barışına doğrultulmuş siyonist silah olduğunu söyledi.

Bahçeli "Geçici ateşkes kararı henüz kalıcı ve kesin bir bağlayıcılığa kavuşamamış İsrail'in ateşkes ilhalleri görülmeye başlamıştır. İsrail'e güven duyulmayacağı malum olsa da temennimiz kalıcı ateşkesin teminidir." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber