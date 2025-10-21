Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Bu kapsamda kent merkezinde düzenlenen operasyonda bir ikamette yapılan aramada, 50 gram sentetik uyuşturucu, 600 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu katkı maddesi, 3 gram kubar esrar, 306 sentetik ecza hapı, uyuşturucu kullanma aparatı, 75 tabanca fişeği ele geçirildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net