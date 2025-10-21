Merkezi sınırlama geliyor: Okul kayıtlarında yeni dönem
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.<

21 Ekim 2025
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda kent merkezinde düzenlenen operasyonda bir ikamette yapılan aramada, 50 gram sentetik uyuşturucu, 600 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu katkı maddesi, 3 gram kubar esrar, 306 sentetik ecza hapı, uyuşturucu kullanma aparatı, 75 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan E.A. ve Ö.B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

