Merkezi sınırlama geliyor: Okul kayıtlarında yeni dönem
Merkezi sınırlama geliyor: Okul kayıtlarında yeni dönem
Kreş skandalı: 15 çocuğa şiddet, ses cihazıyla ortaya çıktı
Kreş skandalı: 15 çocuğa şiddet, ses cihazıyla ortaya çıktı
'Kim kısa sürede mezun olmak istemez ki?'
'Kim kısa sürede mezun olmak istemez ki?'
Bakan Duyurdu! Antalya'ya yeni kule yapılacak
Bakan Duyurdu! Antalya'ya yeni kule yapılacak
İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
Bahçeli: KKTC Türkiye'ye katılmalıdır
Bahçeli: KKTC Türkiye'ye katılmalıdır
Bakan Yumaklı: 1 yılda 550 milyon fidan toprakla buluşacak
Bakan Yumaklı: 1 yılda 550 milyon fidan toprakla buluşacak
Sağlık çalışanlarından promosyon için imza kampanyası!
Sağlık çalışanlarından promosyon için imza kampanyası!
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
Polis cenazesi sırasında konvoya saldırı: 4 yaralı
Polis cenazesi sırasında konvoya saldırı: 4 yaralı
50 ilde FETÖ'ye yapılan operasyonlarda 286 kişi yakalandı
50 ilde FETÖ'ye yapılan operasyonlarda 286 kişi yakalandı
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
5G öncesi fiyat freni! Tavan tarifelerle vatandaş korunacak
5G öncesi fiyat freni! Tavan tarifelerle vatandaş korunacak
Kiralık konut için yasal altyapı hazırlanıyor
Kiralık konut için yasal altyapı hazırlanıyor
Satın alma, kirala! 'Paylaşım ekonomisi' pazarı
Satın alma, kirala! 'Paylaşım ekonomisi' pazarı
Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
CHP'li 2 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı
CHP'li 2 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyon: 11 tutuklama
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyon: 11 tutuklama
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun
Bakan Kurum 'çok yakında' diyerek paylaştı: 500 bin yeni anahtar yolda
Bakan Kurum 'çok yakında' diyerek paylaştı: 500 bin yeni anahtar yolda
Suriyelilerin dönmesi çare olmadı: Boş ev sayısı arttı, kiralar zamlandı
Suriyelilerin dönmesi çare olmadı: Boş ev sayısı arttı, kiralar zamlandı
Kira yükü ağırlaştı: Bankalar taşınma kredisi vermeye başladı
Kira yükü ağırlaştı: Bankalar taşınma kredisi vermeye başladı
İhsan Aktaş soruşturmasında belediye başkanlarına istenen cezalar
İhsan Aktaş soruşturmasında belediye başkanlarına istenen cezalar
HSK 2025 mazeret kararnamesini duyurdu: Son başvuru tarihi 24 Ekim
HSK 2025 mazeret kararnamesini duyurdu: Son başvuru tarihi 24 Ekim
Torba kanuna eklendi: GSS borçlarına yeni tahsilat düzenlemesi
Torba kanuna eklendi: GSS borçlarına yeni tahsilat düzenlemesi
Borsa günü yüzde 2,70 değer kazancıyla tamamladı
Borsa günü yüzde 2,70 değer kazancıyla tamamladı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı
Bakanlık açıkladı: 7 ilde 319 konut ve 197 iş yeri satışta
Bakanlık açıkladı: 7 ilde 319 konut ve 197 iş yeri satışta
Bakan Tekin açıkladı: MEB'de teftiş sistemi değişiyor!
Bakan Tekin açıkladı: MEB'de teftiş sistemi değişiyor!
Ana sayfaHaberler Eğitim

'Kim kısa sürede mezun olmak istemez ki?'

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) başarılı öğrenciler için lisans süresini 3 yıla indirmeyi hedefleyen reform çalışması, öğrenciler ve veliler tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Öğrenciler "Hayata erken atılmak istiyoruz" derken, veliler ekonomik rahatlama sağlayacak bu adımı "aileler için umut verici" olarak değerlendirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Ekim 2025 13:00, Son Güncelleme : 21 Ekim 2025 13:12
Yazdır

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından başlatılan ve başarılı öğrencilerin lisans eğitimini üç yılda tamamlama imkanı sunacak olan reform çalışmaları, öğrenci ve veliler arasında büyük bir heyecan yarattı.

YÖK Başkanı Erol Özvar'ın duyurduğu bu düzenleme ile Türkiye yükseköğretim sisteminin uluslararası standartlara uyumu ve verimliliğinin artırılması hedeflenirken, kamuoyundan da güçlü bir memnuniyet sesi yükseldi.

YÖK'ten Esnek ve Hızlı Mezuniyet Vizyonu

YÖK'ün reform paketi, ders içeriklerinin sadeleştirilmesini, kredi sisteminin yeniden yapılandırılmasını ve yaz okullarında üst sınıftan ders alma uygulamalarının yaygınlaşmasını içeriyor. Başkan Özvar, bu değişikliklerle öğrencilere yalnızca teorik bilgi yerine, proje, uygulama ve mesleki tecrübe odaklı bir eğitim sunulacağını belirtti. Özvar, "Öğrencilerimizi hem bilimsel araştırmaya hem de iş dünyasına güçlü şekilde hazırlayan bir yaklaşımı merkeze alıyoruz," diyerek, birçok Avrupa ülkesindeki uygulamalara paralel olarak lisans programlarını üç yıla indirme imkanının geleceğinin altını çizdi.

Öğrenciler: "Zaman Kaybı Yaşamadan Mesleğe Atılmak En Mantıklısı"

  • Lisans eğitimini kısaltma fikrine en coşkulu tepki, doğal olarak öğrencilerden geldi. Görüşülen öğrenciler, bu adımı hayata erken atılma ve ekonomik bağımsızlığa kavuşma yolunda önemli bir fırsat olarak görüyor.
  • Bir öğrenci, "Hepimiz bir an önce kendi ayaklarımız üzerinde durmak, meslek hayatına hızlı adapte olmak istiyoruz," derken, bir diğeri üç yılda mezun olup dördüncü yılı staj ve mesleki deneyime ayırma fikrini "çok doğru bir yaklaşım" olarak nitelendirdi.
  • Başka bir öğrenci ise, "İş gücü piyasasına katkı sağlayacak. Kim kısa sürede mezun olmak istemez ki?" diyerek düzenlemenin iş dünyası için de olumlu bir sinyal olduğunu ekledi. Ailesine ekonomik yük olmak istemeyen ve lisans süresinin uzamasının kendilerini zorladığını belirten bir öğrenci ise, "Kalbim dört yıl olmasını istiyor ama mantığım üç yılın daha uygun olduğunu söylüyor," sözleriyle duygularını ifade etti.

Veliler: "Aileler İçin Büyük Bir Destek"

  • Düzenlemeden en az öğrenciler kadar memnun olan bir diğer kesim ise veliler. Özellikle çocuklarını kısıtlı imkanlarla okutan memur, çiftçi ve esnaf aileler için bu reform, önemli bir ekonomik rahatlama vaat ediyor.
  • Bir veli, "Gençler ailelerine yük olmamak için bir an önce hayata atılmak istiyor. İmkanlarından kısarak çocuklarını okutan aileler için çok olumlu olacak," sözleriyle memnuniyetini dile getirdi. Bir başkası ise, "Öğrenci başarılıysa ve 3 yılda programını bitirebiliyorsa neden daha önce bitirmiş olmasın? İsabetli bir düzenleme olur," diyerek projeye destek verdi.

Yükseköğretim sisteminde kalite ve verimliliği artırmayı hedefleyen bu düzenleme, hem öğrencilerin kariyerlerine daha hızlı başlamasını sağlayacak hem de ailelerin üzerindeki ekonomik yükü hafifleterek toplumsal düzeyde olumlu bir etki yaratması bekleniyor.

Zekeriya ELTİMUR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber