Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından başlatılan ve başarılı öğrencilerin lisans eğitimini üç yılda tamamlama imkanı sunacak olan reform çalışmaları, öğrenci ve veliler arasında büyük bir heyecan yarattı.

YÖK Başkanı Erol Özvar'ın duyurduğu bu düzenleme ile Türkiye yükseköğretim sisteminin uluslararası standartlara uyumu ve verimliliğinin artırılması hedeflenirken, kamuoyundan da güçlü bir memnuniyet sesi yükseldi.

YÖK'ten Esnek ve Hızlı Mezuniyet Vizyonu

YÖK'ün reform paketi, ders içeriklerinin sadeleştirilmesini, kredi sisteminin yeniden yapılandırılmasını ve yaz okullarında üst sınıftan ders alma uygulamalarının yaygınlaşmasını içeriyor. Başkan Özvar, bu değişikliklerle öğrencilere yalnızca teorik bilgi yerine, proje, uygulama ve mesleki tecrübe odaklı bir eğitim sunulacağını belirtti. Özvar, "Öğrencilerimizi hem bilimsel araştırmaya hem de iş dünyasına güçlü şekilde hazırlayan bir yaklaşımı merkeze alıyoruz," diyerek, birçok Avrupa ülkesindeki uygulamalara paralel olarak lisans programlarını üç yıla indirme imkanının geleceğinin altını çizdi.

Öğrenciler: "Zaman Kaybı Yaşamadan Mesleğe Atılmak En Mantıklısı"

Lisans eğitimini kısaltma fikrine en coşkulu tepki, doğal olarak öğrencilerden geldi. Görüşülen öğrenciler, bu adımı hayata erken atılma ve ekonomik bağımsızlığa kavuşma yolunda önemli bir fırsat olarak görüyor.

Bir öğrenci, "Hepimiz bir an önce kendi ayaklarımız üzerinde durmak, meslek hayatına hızlı adapte olmak istiyoruz," derken, bir diğeri üç yılda mezun olup dördüncü yılı staj ve mesleki deneyime ayırma fikrini "çok doğru bir yaklaşım" olarak nitelendirdi.

Başka bir öğrenci ise, "İş gücü piyasasına katkı sağlayacak. Kim kısa sürede mezun olmak istemez ki?" diyerek düzenlemenin iş dünyası için de olumlu bir sinyal olduğunu ekledi. Ailesine ekonomik yük olmak istemeyen ve lisans süresinin uzamasının kendilerini zorladığını belirten bir öğrenci ise, "Kalbim dört yıl olmasını istiyor ama mantığım üç yılın daha uygun olduğunu söylüyor," sözleriyle duygularını ifade etti.

Veliler: "Aileler İçin Büyük Bir Destek"

Düzenlemeden en az öğrenciler kadar memnun olan bir diğer kesim ise veliler. Özellikle çocuklarını kısıtlı imkanlarla okutan memur, çiftçi ve esnaf aileler için bu reform, önemli bir ekonomik rahatlama vaat ediyor.

Bir veli, "Gençler ailelerine yük olmamak için bir an önce hayata atılmak istiyor. İmkanlarından kısarak çocuklarını okutan aileler için çok olumlu olacak," sözleriyle memnuniyetini dile getirdi. Bir başkası ise, "Öğrenci başarılıysa ve 3 yılda programını bitirebiliyorsa neden daha önce bitirmiş olmasın? İsabetli bir düzenleme olur," diyerek projeye destek verdi.

Yükseköğretim sisteminde kalite ve verimliliği artırmayı hedefleyen bu düzenleme, hem öğrencilerin kariyerlerine daha hızlı başlamasını sağlayacak hem de ailelerin üzerindeki ekonomik yükü hafifleterek toplumsal düzeyde olumlu bir etki yaratması bekleniyor.

Zekeriya ELTİMUR