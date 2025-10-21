'URAP Türkiye Sıralaması'nda BARÜ'den önemli yükseliş

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, üniversitelerin akademik performanslarının yer aldığı "2025-2026 URAP Türkiye Sıralaması"nı açıkladı. Bu yıl Türkiye'den 198 üniversitenin yer aldığı listede Bartın Üniversitesi (BARÜ) genel sıralamada 59'uncu olarak önemli bir başarı elde etti.

BARÜ, genel sıralamada geçen yıla göre 14 basamak yükseldi

Bilimsel üretkenliğin sayı ve kalitesini belirleyen makale ve atıflara dayalı bir sistem kullanılan "2025-2026 URAP Türkiye Sıralaması"nda 15 gösterge dikkate alınarak değerlendirmeler yapıldı. BARÜ, akademik üretkenliğini ve araştırma kapasitesini bir kez daha kanıtlayarak değerlendirmeye alınan her alanda yükseliş kaydetti. URAP verilerine göre genel sıralamada bir önceki yıla göre 14 basamak birden yükselerek 59'uncu sıraya yerleşti. BARÜ bu başarısıyla genel sıralamada 139 yükseköğretim kurumunu geride bıraktı.

Devlet üniversiteleri arasında geçen yıla göre 9 basamak yükselerek 48'inci olan BARÜ, "Tıp Fakültesi Olmayan Üniversiteler Sıralaması"nda 5 basamak ilerleme kaydederek 14'üncü sırada yer almayı başardı. "2000 Yılından Sonra Kurulan Üniversiteler Sıralaması"nda ise geçen yıla göre 6 basamak yükselerek 18'inci oldu.

Değerlendirmeye alınan kriterlerde puanını artırmayı başardı

BARÜ makale, atıf, bilimsel doküman, doktora, öğretim üyesi/öğrenci, uluslararası iş birliği, yurt içi iş birliği ve TÜBİTAK proje göstergelerinin değerlendirildiği sıralamada puanını artırmayı başardı. BARÜ, "Atıf Puanı Sıralaması"nda 32'nci, "Makale Puanı Sıralaması"nda 37'nci, "TÜBİTAK Proje Puanı Sıralaması"nda 46'ncı, Uluslararası İş Birliği Puanı Sıralaması"nda 47'nci oldu. "Yurt İçi İş Birliği Puanı Sıralaması"nda 55'inci, "Bilimsel Doküman Puanı Sıralaması"nda 59'uncu, "Öğretim Üyesi/Öğrenci Puanı Sıralaması"nda 84'üncü, "Doktora Puanı Sıralaması"nda ise 135'inci sıraya yerleşti.

"Araştırma öncelikli üniversite vizyonumuzla yeni başarılar elde ediyoruz"

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Üniversitemizin göstermiş olduğu akademik performansı ile önemli sıralamalarda yer almaya devam ediyoruz. Araştırma öncelikli üniversite vizyonumuzla yeni başarılar elde ediyoruz. Bu vesileyle URAP Türkiye Sıralaması'nda elde ettiğimiz başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Üniversitelerin araştırma kapasitesini artırmaya yönelik politikalarıyla bizlere yol gösteren Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar'a teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.



