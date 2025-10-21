CHP kongresine daveti reddeden muhtara hakaret iddiası

CHP Kastamonu Merkez İlçe Başkanlığı, 17 Ekim Cuma günü mahalle ve köy muhtarlarına, 21 Ekim'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla düzenlenecek CHP Kastamonu İl Başkanlığı 39. Olağan Kongresi için davet mesajı gönderdi.

Cebeci Köyü Muhtarı Murat Akçaoğlu, köyündeki düğün merasimi nedeniyle mesajı geç yanıtlayarak kongreye katılamayacağını bildirdi.

"TELEFONU KAPATMASAM KİM BİLİR DAHA NELER SÖYLEYECEKTİ"

Akçaoğlu, davet mesajına yanıt verdikten bir gün sonra CHP İl Başkanı İlke Karabacak'ın kendisini aradığını ve hakaret içerikli ifadeler kullandığını iddia etti. Muhtar, konuşmayı şu sözlerle aktardı:

"Telefonu kapatmasam kim bilir bana daha neler söyleyecekti. Kendisi güç zehirlenmesine kapılmış gibi davranıyor. Muhtarlara tehdit ve küçümseyici üslup siyasete yakışmaz."

Akçaoğlu, muhatabının kendisine "sen kimsin, nasıl böyle konuşabiliyorsun" gibi ifadeler kullandığını öne sürdü.

CHP: "MUHTARIN TUTUMU KABUL EDİLEMEZ"

CHP Merkez İlçe Başkanı Damla Yılmaz Özcan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Muhtarın davet mesajına geç ve uygunsuz bir üslup ile yanıt verdiğini,

İl Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesinde de aynı tavrı sürdürdüğünü,

Kamu görevlisinin siyasi daveti geri çevirebilmesinin doğal olduğunu ancak saat ve üslubun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Özcan ayrıca, muhtarın meseleyi siyasi bir boyuta taşımak için AKP Merkez İlçe Başkanı'na başvurmasını eleştirerek, tüm muhtarların samimiyetinin Kastamonu halkı tarafından değerlendirileceğini vurguladı.

"MİLLETİNİN YANINDA OLAN TÜM MUHTARLARIN YANINDAYIZ"

Özcan, açıklamasının sonunda, CHP'nin milletin derdiyle ilgilenen tüm muhtarların yanında olduğunu ve desteklemeye devam edeceğini ifade etti.