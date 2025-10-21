EGM promosyon ihalesinde en yüksek teklif belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi, 21 Ekim 2025 tarihinde saat 14.30'da gerçekleşti.

Promosyon ihalesi, Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Toplantı Salonu'nda yapıldı.

İhaleye katılan bankalar tekliflerini sundu.

İHALEYE KATILIM SAĞLAYAN BANKALAR



Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) promosyon ihalesine katılacak olan bankalar belli oldu. Bankaların temsilcileri, promosyon ihalesinin yapılacağı salona geldi. İhaleye katılan bankalar şu şekilde;

Halkbank

Türkiye İş Bankası

Yapı Kredi

Vakıfbank

Denizbank

Ziraat Bankası

BANKALARIN TEKLİFLERİ NE KADAR?



Bankaların 36 aylık süre için ilk teklifleri şu şekilde;

Halkbank: 75 bin TL

İş Bankası: 30 bin TL

Yapı Kredi: 54 bin TL

Vakıfbank: 75 bin TL

Denizbank: Teklif vermedi.

Ziraat Bankası: 50 bin TL

Açık artırma başladı ve ilk teklifin üzerine bankalar yeni tekliflerini iletti.

Halk Bank en yüksek teklifini 3. turda 85 bin TL olarak açıkladı ve 4.turda ihaleden çekildi.

İş Bankası teklifini 86 bin 500 TL'ye yükseltti.

Yapı Kredi 3. turda ihaleden çekildi.

Vakıfbank 4. turda teklifini 87 bin 500'e yükseltti.

Ziraat Bankası 4. turda ihaleden çekildi.

Böylelikle ihalede yarışan sadece İş Bankası ve Vakıfbank kaldı.

EN YÜKSEK TEKLİF VAKIFBANK



İş Bankası en yüksek 88 bin 500 TL vererek 7. turda ihaleden çekildi.

İhalede tek kalan Vakıfbank ise 90 bin TL ile teklifini tamamladı.

Böylelikle en yüksek teklifi veren banka Vakıfbank oldu.

PROMOSYONLAR TEK SEFERDE PERSONELLERİN HESABINA YATACAK



EGM tarafından yapılan promosyon ihalesi açıklaması sonrasında, ihale tutarının anlaşılan banka tarafından personelin şahsi hesabına yatırılacağı belirtildi.

Açıklamada, "İhale sonucunda kabul edilecek promosyon tutarının tamamı ilgili banka tarafından yalnızca personelimizin şahsi hesabına yatırılacaktır. Kurumsal ihtiyaçlar, araç ve benzeri harcamalar için kullanılması kesinlikle söz konusu değildir." ifadeleri yer aldı.