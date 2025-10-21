Kreşte 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla çocuk bakıcısı tutuklandı
Akfen Holding'den 'Hamdi Akın gözaltına alındı' iddialarına açıklama

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın, "İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Haber Giriş : 21 Ekim 2025 16:37
Akfen Holding'den 'Hamdi Akın gözaltına alındı' iddialarına açıklama

Akfen Holding'den yapılan açıklamada, bugün bazı medya organlarında, "Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla belirtmek isteriz ki Sayın Hamdi Akın, söz konusu soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmış, ifadesini vermiş ve süreci tamamlamıştır. Kendisi, günlük iş ve faaliyetlerine her zamanki gibi devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

