DMS'den Emniyet'in maaş promosyonu ihalesine dair açıklama
Devlet Memurları Sendikası, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) 81 ili kapsayan ve yaklaşık 350.000 personeli ilgilendiren banka maaş promosyonu ihalesine dair açıklama yayımladı. Sendika, ihalenin ilk turunda Vakıfbank'ın teklif ettiği 90.000 TL'yi "piyasa fiyatlamasının alt sınırı" olarak nitelendirerek kabul etmediklerini duyurdu.
Aylardır medya ve sosyal medyada gündemde olan EGM Banka Maaş Promosyon İhalesi,
21 Ekim 2025 tarihinde ilk turunu tamamladı. Devlet Memurları Sendikası'nın
açıklamasına göre, bu turda Vakıfbank tarafından verilen en son teklif 90.000
TL oldu.
Sendika, 90.000 TL'lik bu teklifi "canını dişine takarak, canını ortaya
koyarak mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan Emniyet Teşkilatımızı yok saymaktır"
ifadeleriyle eleştirdi ve teklifi kesinlikle "KABUL ETMEDİKLERİNİ"
bildirdi.
Kamu Bankalarının Tavrı "Tiyatro" Olarak Nitelendirildi
Devlet Memurları Sendikası, promosyon sürecindeki kamu bankalarının tutumunu
da eleştirdi. Açıklamada, kamu bankalarının tavrının "tiyatrodan ibaret"
olduğu öne sürülerek, rekabeti engelleyici tutumlarını gizlemek üzere göstermelik
teklifler verdikleri iddia edildi.
Süreç Sonucuna Göre Hukuki Süreç Başlatılacak
Sendika, sürecin gidişatına dair hukuki adımlar atma niyetini de dile getirdi.
Daha önce Rekabet Kurumu'na yapılan şikayet başvurusunun bir benzerinin, süreç
sonucuna bağlı olarak, kamu bankalarının yöneticileri hakkında da yapılacağı
bildirildi.
Açıklamada, "görevi kötüye kullanma, görevi ihmal vb." gerekçelerle
kamu bankaları yöneticileri hakkında Yüce Türk Yargısı'na başvurulacağının bilinmesi
istendi.
Sendika, EGM promosyon ihalesi sürecini yakından takip etmeye devam edeceklerini bildirdi.