Ankara BB'nin konser harcamalarına dair iddianame kabul edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamalarında kamu zararı oluştuğu iddiaları üzerine soruşturma başlattı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdi raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi, bilirkişi raporlarına göre, 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığının tespiti üzerine 14 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

31'ER YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Soruşturmayı tamamlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, sanıklardan eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili ve Daire Başkan Vekili Haluk Erdemir, eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili Hüseyin Zehir, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon Şirketi sahibi Onur Evren, Festiva ve Enfest Organizasyon Şirketi ortağı Selahattin Çelikkaya, Universe Prodüksiyon Şirketi sahibi Sıla Evren, Festiva ve Enfest Organizasyon ortağı Kaan Alp ile ABB çalışanı Celal Akbaş hakkında, 'Zincirleme şekilde nitelikli zimmet' suçundan 31 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Ayrıca belediye çalışanları Arda Akman, Alp Aykut Çıngır, Kurtuluş Bakır, Eren Demir, Levent Erdoğan ve Craft Sanat Organizasyon Şirketi sahibi Üstün Alpay hakkında, 'Nitelikli zimmet' suçundan 18'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianame, Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, yaptığı incelemenin ardından iddianamenin kabulüne karar verdi.