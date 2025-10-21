Suç örgütü elebaşı Aktaş'ın Rıza Akpolat'a rüşvet verdiği iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, şüpheli Rıza Akpolat'ın tespit edilen mal varlığı ve bunları elde etme şekline ilişkin hukuki değerlendirmeler yer aldı.

İddianamede, alınan beyanlar ve yapılan tespitlere göre, şüpheli Fahri Aksoy'un Beşiktaş Belediyesinde ihale alabilmek ya da ihale süreçlerinde müdahil olabilmek için 2019 yerel seçimlerinden önce ve sonra şüpheli Rıza Akpolat'a rüşvet olarak araç verdiği ifade edildi.

Aksoy'un geri plandaki ortağının şüpheli Bektaş Yıldız olduğu belirtilen iddianamede, ilerleyen süreçte işlerinin bozulmasıyla bu araç bedellerini isteyen Aksoy'un, şüpheliler Akpolat ile Alican Abacı'yı tehdit ettiği anlatıldı. Aksoy'un, bu eylemi dikkate alındığında araçları rüşvet olarak verdiğinin anlaşılacağı değerlendirmesi yapılan iddianamede, Aksoy ve Yıldız tarafından Akpolat'a 3 aracın rüşvet olarak verildiği kaydedildi.

İddianamede, bu sürece tanık olan örgüt elebaşı Aziz İhsan Aktaş'ın, makul görünmek ve belediyede iş alabilmek için Akpolat, Aksoy ve Yıldız arasındaki para meselesinin kapatılması amacıyla 7 milyon 500 bin lira verdiği anlatıldı.

İddianamede, bu olay şöyle aktarıldı:

"Suç örgütü elebaşı Aziz İhsan Aktaş'ın, Fahri Aksoy ve Rıza Akpolat arasında araç alımı konusunda yaşanan tartışmalarda şüpheli Alican Abacı'nın gelip kendisinden para talep etmesi üzerine şüpheli Alican'a, Akpolat için 25 Şubat 2021'de 7 milyon 500 bin lira para teslim ettiği, örgüt elebaşının bu parayı belediyeden aldığı işlerin devamı ve yeni iş alabilmek için rüşvet olarak Akpolat'a verdiği, şüpheli Abacı'nın da rüşvet eylemine aracılık ettiği anlaşılmıştır." değerlendirmesi yapıldı.

İddianamede, şüpheli Akpolat'ın sahibi olduğu Emza Akaryakıt Yapı İnşaat Tic. Ltd. Şti isimli firması adına kayıtlı iki aracı Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne ait firmalara sattığına ilişkin bilgiler edinilmesi üzerine araştırma yapıldığı kaydedildi.

- "Akpolat şirketi üzerine kayıtlı iki aracı iki katı fiyata suç örgütüne sattı" iddiası

Akpolat'ın çalışanı şüpheli Taner Çukadar'ın iki kez beyanda bulunduğu, ikincisinin ilkinin aksine olduğu kaydedilen iddianamede, Çukadar'ın şunları söylediği belirtildi:

"Rıza Akpolat bir gün bana, 'İki arabayı da sat.' dedi. Galericilik yapan arkadaşım Taner G. ile görüştüm. Arabalardan birinin 5 milyon 500 bin lira, diğerinin ise 2 milyon ile 2 milyon 100 bin lira edeceğini söyledi. Bu hususu Rıza Akpolat'a ilettim. Kabul etmedi, araçların daha yüksek paraya satılacağını söyledi. Sonraki günlerde Alican Abacı'yı yanına çağırıp 'Aziz ile görüş iki arabayı 15 milyon liraya satın alsın.' talimatını vermiş. Alican da bu konuda strese girmişti, olayı bana anlattı. Bir gün Alican odasına çağırdı. Gittiğimde Aziz İhsan Aktaş odada oturuyordu. Aziz İhsan Aktaş'ın araçlardan birini 9 milyon 500 bin liraya, diğerini ise 5 milyon 500 bin liraya satın alacağını söyledi. Aziz İhsan Aktaş bana İbrahim B. isimli birinin numarasını verdi. Bu kişi ile irtibat kurdum. Araçların devrini yaptım."

İddianamede, Aktaş ve Taner Çukadar'ın beyanları dikkate alındığında, Akpolat'ın kasko değerleri yaklaşık 9 milyon lira civarında olan ancak gerçekte daha düşük bedele satılacak iki aracını Abacı'yı aracı kılarak örgüt elebaşı Aktaş'ın 15 milyon liraya satın almasını sağladığı ifade edildi.

Araçlardan birinin alıcısı az, satışı zor bir araç olması ve satılamaması dikkate alındığında gerçekte iki aracın toplam 7-8 milyon lira civarında bedele satılabileceği kaydedilen iddianamede, Aktaş'ın bunları iki katı fiyata satın alması, satın aldığı bedelden daha düşük bedele satışa çıkarmasını ticari faaliyet olarak değerlendirmenin mümkün olmadığına dikkat çekildi.

- İddianameden: "Bu araç satışı gerçekte Rıza Akpolat'ın talep ettiği rüşvettir"

İddianamede, "Örgüt elebaşı Aziz İhsan Aktaş, Beşiktaş Belediyesinde kurduğu sistemin zarar görmemesi, belediyeden ihale almak adına Rıza Akpolat'tan gelen talebi kabul etmiştir. Ticari hayatın olağan akışına uymayan bu araç satışı gerçekte Rıza Akpolat'ın talep ettiği rüşvettir. Rüşvet parasının örgüt üyesi Kıyaseddin Yağan adına kayıtlı firma hesabından şüpheli Kıyaseddin tarafından gönderilmesi dikkate alındığında şüphelinin paranın teslimine aracılık ettiği, örgüt liderinin değerini çok üzerinde yaptığı ödemenin rüşvet olduğunu bildiği, bu nedenle rüşvet suçundan sorumlu tutulması gerektiği anlaşılmıştır." denildi.

Akpolat'ın suçtan elde ettiği değerlendirilen gelirlerini kendi bankacılık işlemlerine dahil etmeksizin kaynağından uzaklaştırarak, üçüncü kişiler üzerinden aktardığı, başta nakit formda olan suç gelirinin niteliğini değiştirdiği ve illiyet bağını koparmak amacıyla eşinin eniştesi olan şüpheli Burak Kangal üzerine malvarlığı edindiği kaydedilen iddianamede, böylece, akrabası üzerine taşıt almasının suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesini zorlaştırdığı ve suç geliri ile öncül suç arasındaki illiyet bağının kesmeye ve suç gelirinin türünün değiştirilmeye çalışıldığının belirlendiği anlatıldı.

- Şüphelin rüşvet paralarının bir kısmını CHP'nin yönetim kadrosunu dizaynında kullandığı iddiası

İddianamede, Akpolat hakkında MASAK tespitleri, şüpheli ve tanık beyanlarının birlikte değerlendirildiği belirtilerek, şunlar aktarıldı:

"Şüpheli Rıza Akpolat'ın belediyenin yetki ve imkanlarını kötüye kullanarak kendisine haksız kazanç sağladığı, imar, inşaat ruhsatı, iskan izni, iş yeri açma, alkol ruhsatı ile belediyenin mal ve hizmet alımına ilişkin yaptığı ihaleler, reklam panolarının kiraya verilmesi, belediyeye ait taşınmazların satılması gibi işlemlerde ilgililerden para temin ettiği, rüşvet paralarından sağladığı kazançla gerek kendisinin gerekse de akrabalarının zenginleşmesini ve lüks yaşam sürmelerini sağladığı, bunun dışında CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Meclisi Üyesi, Beşiktaş Belediyesi Meclis üyelerine düzenli maddi destek sağladığı tespit edilmiştir. Olağan Kurultay ve İl Başkanlığı seçimlerine yönelik 'şaibe' ve 'delegelerin satın alınması' iddialarının konu edildiği soruşturma ve kovuşturmalarda şüpheli-sanık sıfatıyla yer alması da dikkate alındığında, şüphelinin topladığı rüşvet paralarının bir kısmını Cumhuriyet Halk Partisinin yönetim kadrosunu dizaynında kullandığı değerlendirilmiştir."

İddianamede, Akpolat'ın eşi Yeşim Akpolat ile yaşadığı duygusal ilişki ve evlilikleri döneminde hem eşine hem de eşinin kardeşleri Kazım Gökhan Yankılıç, Çiğdem Yankılıç Kangal ve eniştesi Burak Kangal'a maddi menfaat sağladığı, bu kişilerin MASAK verileri incelendiğinde hesaplarına giren ve çıkan para miktarlarının 2022'den sonra artış gösterdiği, lüks tatil ve gezilerde kendisine eşlik eden bu kişiler üzerine çeşitli malvarlıklarını yaptığının tespit edildiği kaydedildi.

Bu malvarlıklarının alımı sırasında parayı teslim eden kişiler ve teslim edilme şekli dikkate alındığında şüpheliler Yeşim Akpolat, Kazım Gökhan Yankılıç, Çiğdem Yankılıç Kangal ve Burak Kangal'ın paranın kaynağını bildikleri ve Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği haksız kazancı idare ettikleri aktarılan iddianamede, "Öyle ki Rıza Akpolat tutuklandıktan sonra dahi belediye içerisinde sistemini devam ettirmiş, Emirhan Akçadağ ve Taner Çukadar'ın da tutuklu olması nedeniyle yerlerine Mehmet Ataş geçmiş, belediyenin imkan ve yetkilerinin kötüye kullanılmasıyla toplanan haksız kazançla Yeşim Akpolat'a ve Rıza Akpolat'ın aile üyelerine maddi destek sağlandığı anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

İddianamede, Akpolat'ın suçtan elde ettiği gelirlerle İstanbul'un lüks projelerinden Acarkent'teki taşınmazı 23 Aralık 2024'te 5 milyon 250 bin dolara şüpheli Burak Kangal üzerine satın aldığı, haksız kazançla aldığı diğer taşınmazlarda olduğu gibi bu taşınmazın alımına da şüpheli Çağdaş Yıldız'ın aracılık ettiği belirtilerek, Yıldız her ne kadar komisyon aldığı için aracı olduğunu belirtse de bu araç ve taşınmazların Akpolat'a ait olduğunu, Akpolat'ın arkadaş ve yakınları üzerinden haksız kazancını akladığını bildiği, Akpolat'ın fiiline iştirak ettiği belirtildi.